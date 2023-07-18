Hyundai Yeni SUV Modelini Tanıttı: Santa Fe

Araç piyasasında son dönemin teknolojik trendi SUV modeli gittikçe yaygınlaşmaya devam ediyor. Son olarak Hyundai, bu alanda bir üretim gerçekleştirdi ve ağustos ayında lasnmanını yapacak.

Hyundai'ın Yeni Araç Tasarımı Yollara Çıkmaya Hazır

Hyundai, bugün görsellerini paylaştığı yeni modeli Santa Fe, ihtişamlı araç tasarımı ile göz kamaştırıyor. Mevcut modellerin çok ilerisinde olan yeni araç, iç ve dış dizaynında yer alan farklıklıklarla dikkat çekiyor. Yeni Santa Fe, bagaj kısmının özgün tasarımı ile diğer modellerden ayrılıyor. Ön tarafında yer alan tampon kısmı ve çamurlukların keskinliği aracı farklı kılan özelliklerin başında geliyor.

H harfi far tasarımına sahip model, arazi araçlarında bulunan geniş tavan kısmı ile ön plana çıkıyor. Hyundai’ın yeni SUV modeli iç dizaynı ile kullanıcıların uzun yolculuklarda rahatlıkla kullanabileceği ferah ortam sağlıyor.

Koltuk tasarımında Nappa deri koltukları tercih eden model, üretim aşamasında sürdürülebilir maddelere de yer verdi. Koltuk tasarımından tavan döşemelere kadar birçok detayda yer alan geri dönüştürülmüş ürünler aracı çevre dostu projelerin arasında yer almasını sağladı.

Güney Koreli şirket, yeni SUV modeli Hyundai Santa Fe’nin Dünya prömiyerini ağustos ayında YouTube kanalında yayınlayacak.

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