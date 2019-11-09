Hyundai, Sürücüye Özel Hız Sabitleme Teknolojisini Geliştiriyor!

Hyundai yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Şirket yaptığı bu çalışmalar ile sürücünün tarzını araca kaydetmeyi amaçlıyor.

Son dönemde 2020 Sonata modeli ile oldukça fazla karşımıza çıkan Hyundai, yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Güney Kore merkezli otomotiv devi Hyundai hız sabitleme konusunda yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Günümüzde otonom sürüş epey hız kazanmışken, Hyundai çalışmaları ile projeleri destekliyor.

Günümüzde kendi kendine giden araçlar epey popüler olmaya başladı. Başta hız sabitleme, şerit takip gibi özellikler ile başlayan bu teknolojiler, tek parça olup yerini otomatik pilota bırakacak. Tabii şimdiki sistemlerde de gördüğümüz gibi hala belli sıkıntılar var. Bazı kullanıcılar ise aracın kendisine göre hareket etmeyeceğini bildiği için memnun değil. Hyundai ise tam bu konu üzerinde çalışıyor.

Herkesin bir sürüş tarzı olduğunu biliyoruz. Peki bindiğimiz araç hem kendi kendine gitse, hem de biz gibi sürse nasıl olur? Kulağa hoş geliyor. Hyundai yeni hız sabitleme sistemi ile aslında bunu hesaplıyor. Otomatik sürüş esnasında araç öndeki araca ne kadar yanaşacağınızı, hızınızın öndekine ve yola göre nasıl olacağını, direksiyon hareketlerinizi kaydederek sürüş karakterinizi ana bilgisayara kaydedecek.

Öndeki araçlara olan mesafe, hızlanma ve tepki verme olarak üç kısımda kayıt yapması beklenen sistemde, asıl hedef sürücüye kendisi gibi hissettirmek. Aynı zamanda güvenliği ve konforu da elden bırakmamak. Bakalım Hyundai bu teknolojisini ne kadar ilerletecek?