Hyundai, Uber için Geliştirdiği Uçan Arabayı Tanıttı

Ünlü araba üreticisi Hyundai, CES 2020 kapsamında Uber için ürettiği uçan araba konseptini gösterdi. Uber Air bünyesinde kullanıma girmesi planlanan uçan arabanın, ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'da kullanılmaya başlanacağı aktarıldı.

Pazartesi günü itibarıyla Las Vegas kentinde başlayan tüketici elektroniği fuarı CES 2020, onlarca yeni konsept ve protoip çalışmaya sahne olmuştu. Bunlardan bir tanesi ise Hyundai tarafından gösterildi. Uçuş hizmeti veren Uber Air bünyesinde kullanılması planan uçan araba prototipinin, 2023 yılı itibarıyla Dallas, Los Angeles ve Melbourne'de kullanıma alınmasının planladığı duyuruldu.

Uber Elevate Başkanı Eric Allison, "Uber'i göklere taşımak istiyoruz" şeklinde sunuma giriş yaparken, Uber'in kendi içerisinde de uçan taksi tasarlamakla uğraştığını söyledi. Hyundai ile işbirliği halinde uçan araba çalışmalarını hızlandırdıklarını dile getiren Eric Allison, "Hyundai tarafından üretilen araçlar, Uber yolcularını göklerden gelerek istedikleri yere götürdüklerinde her şey tamamlanmış olacak" ifadelerini kullandı.

Hyundai tarafından tasarlanmaya devam edilen S-A1 modeli, elektrikle desteklenen motorlarıyla yolcu taşımayı amaçlıyordu. Henüz geliştirme aşamasında olan prototip için seri üretim tarihi verilmezken, Uber'in 2023 hedefinin doğruluğu tartışılmaya başlandı.