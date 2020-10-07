Hyundai Uçan Arabasının Kullanım Tarihini Açıkladı

Geçtiğimiz CES fuarından Hyundai uçan arabası görücüye çıkmıştı. Şimdi ise şirketin 2028 yılına kadar hava trafiğine katılmak istediği öğrenildi. Peki ya uçan arabalar nasıl kullanılacak ve uçan araba için ehliyet gerekecek mi?

Güney Koreli Hyundai, Uber Technologies ile birlikte geliştirdiği uçan araba konseptini bu yılın başlarında Las Vegas'ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) sergilemişti. Hyundai S-A1 elektrikli Air Mobility konseptiyle görenleri şaşırtmayı başaran Hyundai uçan taksi projesi detayları belli oldu.

Hyundai Motor Group'un kentsel hava ulaşım birimi başkanı Jaiwon Shin, metropol bölgelerde beş veya altı kişiyi taşıyacak modeller geliştirdiklerini ve şehirler arasında uçmak için daha büyük bir versiyon üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Ayrıca Shin'in açıklamasına göre şirketin 2028'de pazara girmesi hedefleniyor.

Hyundai uçan arabası kullanım tarihi belli oldu

"Yolda sürekli trafikte sıkışıp kalan insanlar, hava araçlarıyla hareket etmenin ne kadar uygun olduğunu anlayacaklar" şeklinde iddialı bir açıklamada bulunan Shin, "İşte o zaman talebin patladığını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Aslında Hyudai'nin bu beklentisi pek şaşırtıcı değil. Morgan Stanley analistleri, bu tür bir hava ulaşım teknolojisinin 2040 yılına kadar 2,9 trilyon dolarlık bir endüstri oluşturacağını tahmin ediyor. Hatta en kötümser görüşler bile uçan taksi sektör değerini 615 milyar dolara sabitleyecek.

Hyundai, uçan taksi projesini 2028 yılı için düşünüyor olsa da, ne tür bir pilot lisansının gerekli olduğunu ve kaza olasılığının nasıl ortadan kaldırılacağını ele almalı. Uçak ve helikopter trafiğinin karışmaması için yeni kurallar ve altyapı gerekiyor.

Shin, bazı uçan arabaların 2023 gibi erken bir zamanda piyasaya çıkabileceğini ancak Hyundai'nin daha fazla altyapı inşa edildiği ve halkın farkındalığının arttığı 2028'i hedeflediğini söyledi. Koreli üretici, müşterileri çekmek için güvenliği ana odak noktası olarak tutarken aynı zamanda araçların maliyetini ve gürültü seviyesini düşürmeye çalışıyor.

Çinli bir elektrikli otomobil üreticisi XPeng Inc iki kişiyi taşıyabilen ve 25 metreye kadar havaya yükselebilen bir prototipi açıklamıştı. Airbus'ın alt şirketi A3 tarafından geliştirilen otonom hava taksisi Vahana, 2018'de ilk test uçuşunu tamamlamıştı. Ayrıca yerli uçan taksi Cezeri de bu alanda ciddi bir rakip olabilir.