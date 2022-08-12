Hyundai 400 Milyon Dolarlık Yapay Zeka Yatırımı Yapıyor

Ürettikleri başarılı robotlar sayesinde kısa sürede kendisinden söz ettirmeyi başaran Boston Dynamics, yaklaşık 1 milyar dolara Hyundai tarafından satın alınmıştı. Satın alımın gerçekleştiğinden beri sessizliğini koruyan Güney Kore merkezli otomotiv firması, sonunda atağa geçti.

Bu sabah şirketin robotik alanında çalışmalarını geliştirmek amacıyla Boston Dynamics Yapay Zeka Enstitüsü'nün kurulacağı açıklandı. Merkezi Cambridge'te bulunan Boston Dynamics, Hyundai'nin yatırımları sayesinde hem robotik hem de yapay zeka alanında yeni projeler üzerinde çalışacak.

Hyundai'den Yapay Zeka ve Robotik Alanına 400 Milyon Dolarlık Yatırım!

Daha çok bir otomotiv firması olması yönüyle bilinen Hyundai'nin 2020 yılındaki Boston Dynamics'i alma girişimi birçok kişinin kafasını karıştırmıştı. Geride bıraktığımız senelerde firmanın robot köpeği Spot'un ticarileştirilmesi ve CES etkinliğinde bilim kurgu demolarının yayınlanması dışında Hyundai'nin etkisi pek görülemedi. Fakat bu durumu değiştirmek isteyen şirket, yapay zeka enstitüsünün kurulması için 400 milyon dolardan fazla bütçe ayırdı.

Son yıllarda otomotiv sektöründeki bazı markaların robotik ve yapay zeka alanına yaptığı yatırımlar artıyor. Amerika'nın ünlü otomobil markası Ford'un da Hyundai'ye benzer bir şekilde Michigan Üniversitesi'yle işbirliği yaparak kurduğu kendi robotik araştırma tesisi bulunuyor. Yeni tesisisin duyurulmasından sonra dünya çapında birçok iş ilanı açan Hyundai, robotik alanında uzmanlaşmış araştırmacıları, mühendisleri ve teknisyenleri yeni yapay zeka enstitüsüne bekliyor.