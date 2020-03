iam8bit, E3 2020 Fuarından Çekildiğini Duyurdu

E3 2020 fuarı ile ilgili olarak önemli bir gelişme yaşandı. iam8bit, Los Angeles şehrinde düzenlenecek olan fuardan çekildiğini duyurdu.

Geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde ESA (Eğlence Yazılımı Ortaklığı) tarafından yapılan duyuru ile E3 2020 fuarı için iam8bit ile ortaklık anlaşması imzalandığını öğrenmiştik. 2005 yılında kurulmuş olan şirket, film, moda, müzik ve video oyunları dahil birçok eğlence endüstrisinde faaliyet gösteriyor ve trend başlatan özel ürünler, büyük çaplı topluluk etkinlikleri ve kısa filmler yapmışlardı.

ESA da E3 2020 fuarının yeniden ilgi çekici hale gelmesi için iam8bit ile ortaklık anlaşması imzalamıştı. Ne var ki önceki gün Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan iam8bit, herhangi bir gerekçe göstermeksizin fuardan çekildiklerini duyurdu.

"iam8bit, karışık duygular içerisinde, evrimsel olması planlanan E3 2020 sahne deneyiminden Yaratıcı Yönetmenler olarak istifa etme kararı aldı. Yüzlerce oyun ve topluluk etkinlikleri düzenlemiştik ve E3'te yer alacak olmak bir rüyaydı. Organizatörlere bol şans diliyoruz."

It’s with mixed emotions that @iam8bit has decided to resign as Creative Directors of what was to be an evolutionary #E32020 floor experience. We’ve produced hundreds of gaming + community events and it was a dream to be involved with E3. We wish the organizers the best of luck.