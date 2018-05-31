İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan Dikkat Çeken Uber Açıklaması

Uber, hükümetin aldığı yasak kararından sonra bir şokla daha karşı karşıya. Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Uber sürücülerinin belediyelerin turizm firmalarına verdiği belgeyi kullanmalarını gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz gün Başbakan Binali Yıldırım tarafından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına verilen yeni talimatla, taşıtını çeşitli korsan internet uygulamalarına kullandıran D2 yetki belgesi sahiplerinin, benzer faaliyetlere devam etmeleri halinde çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmalarına karar verildi.

Böylelikle yetkisi dışında taşımacılık yapanlara öncelikle uyarı yapılacak, tekrarı durumunda ise belge iptali ve 2 yıl yasaklanmaya varacak idari işlemler uygulanacağı belirtildi.

Uber Sürücülerini İlgilendiren Açıklama

Uber sürücülerini yakından ilgilendiren bu kararı değerlendiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, “Başka belgelerle Uber işine girilmesin. Yani A-1, D-2 belgesiyle Uber işletmeciliği yapılmasın. Bugünkü Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıda hükümetimizin aldığı karar çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak verdiğimiz 'Turizm İşletme Belgesi' ile herhangi bir iş yapılmaması yönünde bir karar alınabilir” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal

“Eğer, bu belge ile başka bir iş yapıldığı tespit edilirse iki yıl süreyle belgenin iptal edilmesi şeklinde bir kararımız çıkacak diye düşünüyorum. Bu çıkarsa yine sizlerle görüşürüz. Belediyenin verdiği Turizm İşletme Belgesini kullananların, o belgeleri iptal edilecek” ifadelerini kullanan Uysal, "Verdiğiniz Turizm İşleme Belgesiyle Ubercilik yapan var mı?" şeklindeki bir soruya ise şöyle cevap verdi:

"Kimlerin nasıl yaptığını Uber'ciler daha iyi biliyor, biz bilmiyoruz. Kanaatimiz şu anda Turizm İşletme Belgesi, Ulaştırma Bakanlığı'ndan alınan D-2 belgesi ve A1 belgeleriyle Uber yapılıyorsa, bu Uber'i yasaklamış olur. Ama bizim taksicilere önerimiz, vatandaşa Uber'i aratmayacak bir sistem üzerine kendilerini daha yenilemeleridir. Bizim geliştirdiğimiz İTAKSİ tarzı uygulama ile vatandaşa daha iyi bir hizmet verirlerse ve kendilerini geliştirirlerse, İBB olarak taksicilerimiz yanında durmaya hazırız”

Turizm belgesi alan kişi veya firmanın, bu belge ile İstanbul'a gelen kendi müşterisi olan turistleri ancak bir yerden bir yere götürebilceğini veya İstanbul'da gezdirebileceğini belirten Uysal, "Verdiğimiz belgenin amacının dışında kullanılmasını istemiyoruz. Bizim verdiğimiz belgenin başka bir amaçla kullanılmasının önüne geçmeye çalışıyoruz. Bunu da birebir trafik denetleyecek. Taksicilerimiz kendilerini yenilerlerse yanlarında olacağız" şeklinde konuştu.