İBB’den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na Özel Sınırsız İnternet!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul’da sınırsız internet hizmeti sunacağını duyurdu. Hizmet il genelindeki tüm İBBWİFİ noktalarında gün boyu kullanılabilecek.

İBB iştiraki İSTTELKOM tarafından verilen İBBWİFİ hizmeti, 2015 yılından bu yana İstanbul'daki park, meydan ve toplu taşıma araçlarında vatandaşlar tarafından kullanılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ise İBBWİFİ hizmetindeki kotaların kaldırılacağı açıklandı.

İBB tarafından yapılan yazılı açıklamada, 29 Ekim Salı günü tüm vatandaşların interneti gün boyunca sınırsız olarak kullanabileceği duyuruldu. Açıklamada 2.5 milyonu aşkın İBBWİFİ kullanıcısı olduğu belirtilirken, günde ortalama 90 bin kullanıcının bu hizmetten yararlandığı ifade edildi.

İstanbul’lu vatandaşların sınırsız internet hizmetinden faydalanabilmesi için akıllı telefon, tablet ya da dizüstü bilgisayarları ile internet noktalarından İBBWİFİ kablosuz ağına bağlanması yeterli olacak.

Hali hazırda İBBWİFİ internet hizmetlerinde, günlük 2 megabit hız ve 1 gigabayt kota ile ortalama aylık 200 terabayt download ve 25 terabayt upload’lık kullanım yapılıyor.