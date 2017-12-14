İBB'den iTaksi İddialarına Yanıt Geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen ve Akıllı Ulaşım Sistemleri kapsamında şehir içi ulaşımı daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan iTaksi uygulaması yakın zaman önce faaliyete geçirilmişti. Uygulamanın yayınlanmasından sonra ortaya çıkan iddialar hakkında belediyeden açıklamalar geldi.

Yollarda daha az boş gezen taksilerin olması ve isteyenlerin daha hızlı taksi bulmasının sağlanması için ortaya atılan iTaksi uygulaması, uzun süren geliştirme aşamasından sonra hizmete alınmıştı. Sisteme kayıtlı taksilerin merkezden kontrol edildiği uygulamada, kullanıcıların boş taksileri çeşitli kriterlere göre bulup çağırabilmesi amaçlanmıştı. Bir hafta önce kullanıma açılan ve birçok kullanıcı tarafından tercih edilmeye başlanmasıyla Uber’e rakip olarak gösterilen iTaksi için kimi iddialar da ortaya atılmıştı. İBB'den yapılan yazılı açıklamada, son günlerde çeşitli internet sitelerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete aldığı iTaksi sistemi ile ilgili yanlış bilgiler yayınlandığı söylendi. Yapılan açıklamada “iTaksi gündelik hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen mobil uygulamalardan biridir. Büyükşehir Belediyemizin birçok çalışmasında olduğu gibi iTaksi sistemi de kar amacı gütmeyen, yeni teknolojilerin sağladığı imkanlardan İstanbulluları yararlandırmayı amaçlayan mobil bir uygulamadır” denildi.

Uygulamanın belediyenin birden fazla birimi tarafından geliştirildiği aktarılan açıklama, “Bu sistem ne kimseye menfaat temin etmekte ne de haksız bir kazanç sağlamaktadır. Bu yönde yapılan haber ve yorumlar, tamamen spekülatiftir. Hiçbir şekilde doğru bilgi içermeyen, yanlış ve haksız isnatlardır. iTaksi sisteminde cihaz ve ekipmanlar tüm esnafımıza ücretsiz olarak dağıtılmış olup, cihazlarda kullanılan data ücretleri de İBB tarafından karşılanmaktadır. Tüm yazılımlar yüzde 100 yerli mühendislik ve kaynak kodları kullanılarak oluşturulmuş olup İBB’ye aittir ve ayrı bir ücret alınmamaktadır. Özellikle de herhangi bir firmaya ya da şahsa yazılım üzerinden bir pay aktarılması veya devamlı bir ücret ödenmesi söz konusu değildir.” şeklinde son buldu.