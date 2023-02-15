Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler sonrasında Türkiye'nin birçok bölgesinden depreme karşı acil eylem planı kararları geliyor. Bu kapsamda olası bir depremden en çok etkilenecek bölgelerden biri olarak görülen İstanbul için depremi tartışmak üzere İBB Deprem Bilim Kurulu toplandı.

Alanında yetkin önemli akademisyenlerin katılım sağladığı toplantı, İSKİ yerleşkesi içerisinde yer alan AKOM'da gerçekleştirildi. Toplantı bitişinde önemli kararlar alındı.

Sonuçlar 25 Şubat'tan Sonra

Prof Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Prof Dr. Tarık Şengül, Prof Dr. Okan Tüysüz, Prof. Dr. Alper İlki (çevrimiçi), Prof. Dr. Haluk Özener, Prof. Dr. Himmet Karaman, Prof. Dr. Eser Çaktı, Dr. Turgut Erdem Ergin, Nasuh Mahruki, Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan, Prof. Dr. Ejder Yıldırım, Doç. Dr. Seda Kundak, Prof. Dr. Kayıhan Pala (çevrimiçi), Prof Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, Prof Dr. Alper Ünlü ve Prof. Dr. Murat Şeker ile İBB bürokratları katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda bilim insanlarının görüşlerine danışıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bir Deprem Üst Kurulu’nun bir sistemle İstanbul'da çalışıyor olmasını biz önermiştik 2019 ve 2020’de. Büyük çabalarla sayın Bakan'a bunu önermiştik. ‘İyi, çok iyi, çok güzel…’ Ama suskunlukla karşılandık. Aylarca zorladım bunu. Tarifim şudur: Bir kapıdan giren vatandaş ya da bir heyet ya da bir site yönetimi, birçok unsurlarıyla cevaplarını ‘ama’sız, ‘fakat’sız, siyasi manevrasız; net alacak. Eğer aşırı beklentileri varsa, orada onların hepsinin umutları sönecek." diyerek İstanbul'da depremin olası zararlarını engellemek için alınması gereken kararları özetledi.

İmamoğlu'nun açılış konuşmasının ardından bilim insanları söz aldı. Yaklaşık 1.5 saat süren toplantının ardından bu görüşmenin birçoğunun ilki olduğu ve elde edilen sonuçların 25 Şubat'ta halk ile paylaşılacağı ifade edildi.