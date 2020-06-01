İBB Bilimsel Danışma Kurulu İkinci Dalga için Tarih Verdi

Son zamanlarda dünyanın dört bir yanında yeni tip koronavirüs ile ilişkili vaka sayısında düşüş eğilimi gözlenmeye başlanmışken kontrollü normal hayata dönüş adına birtakım kararlar alınmaya devam ediliyor. Peki salgında ikinci bir dalganın yaşanması bekleniyor mu? İBB Bilimsel Danışma Kurulu merak edilen sorulara açıklık getirdi ve ikinci dalga ile ilgili bazı detaylara değindi.

İkinci Dalga Ne Zaman Ortaya Çıkacak?

Geçtiğimiz günlerde alınan yeni kararları değerlendiren İBB Bilimsel Danışma Kurulu, yaptığı değerlendirmede "AVM'ler açılırken; park, bahçeler açılmıyor. Kreşler açılıyor ama 18 yaş altının sokağa çıkması halen yasak. İkinci dalga ekim ayı gibi gelebilir. Şu an en zorlu süreç başladı." ifadelerini kullandı.

"İstanbul dışındaki birçok ilde kontrol edilebilir bir vaka sayısı mevcuttu ancak İstanbul'dan gidenler nedeniyle hasta sayılarında kısmi artış oldu. Eylül, ekim ayında ise tatil bölgeleri için ciddi bir sıkıntı yaşanması bekleniyor. Son dönemde artan bir sosyalleşme var. Artan sosyalleşme ve kural ihlalleri nedeniyle şu ana kadar iyi giden durum tersine dönebilir. Normalleşme sürecinde çelişkili kararlar bulunuyor. AVM'ler açılırken; park, bahçeler açılmıyor. Kreşler açılıyor ama 18 yaş altının sokağa çıkması halen yasak. İstanbul'da bir rahatlama söz konusu. Fiziksel mesafeye uyulmuyor. İkinci dalga ekim ayı gibi gelebilir. Şu an en zorlu süreç başladı. Evden çalışma sistemi bir süre daha devam etmeli."

Peki siz yapılan bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.