İBB’den Martı Düzenlemesi Geliyor

Oldukça popüler olan ve İstanbul'da hemen hemen yer yerde bulunanan Martı scotter'lara düzenleme geliyor. Martı scooter'lara getirilecek olan düzenleme hakkında detaylar belli olmaya başladı.

İBB, Elektrikli Scooter Düzenlemesi Getiriyor

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı, bu alandaki kuralların belirlenmesi ve verilen hizmetin hukuki bir altyapı kazanması amacıyla bir yönerge hazırladı. Hazırlanan yönerge 23 Temmuz günü yapılacak olan UKOME toplantısında görüşülecek.

HaberTürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, yönergede "18 yaş altındaki kişilerin elektrikli kaykay paylaşım sistemini kullanması durumunda, kullanımın yapıldığı sırada kullanılan TC Kimlik nosu elektrikli-kaykay paylaşım sisteminde bir yıl boyunca bloke edilecek" cümleleri yer almakta.

Aynı kimlik nosu ile bir yıl boyunca hizmet alınamayacak. Elektrikli kaykay kullanımının aynı anda birden fazla kişi yapılması durumda, 30 gün süre ile Elektrikli Kay-kay Paylaşım Sistemi üyeliği askıya alınacak. Elektrikli kaykay kullanımı sırasında kulaklık kullanılması durumda, 30 gün süre ile Elektrikli Kay-kay Paylaşım Sistemi üyeliği askıya alınacağı da söylenmekte.

Yönerge, işletme sahiplerini, hizmet verdikleri kaykayların devrilme sensörü gibi birçok teknolojik özellikle donatmakla yükümlü kılacak. Devrilme sensörü sayesinde kaza geçiren kullanıcılar ile hemen iletişime geçme ve acil yardım talebini alma zorunluluğu da getirilecek.

Düzenlemenin kabul edilip edilmeyeceği bilinmiyor. Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı da Martı'lar ile ilgili düzenleme üzerinde çalışıldığını açıklamıştı.

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