İBB'den Netflix'e Yanıt: 24 Numaralı Hattımız Yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Netflix'in Bir Başkadır isimli dizisinde sık sık adı geçen 24 numaralı otobüs hattıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. İBB'nin yaptığı paylaşım kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından beğenildi. Netflix Türkiye de İBB'ye yanıt verdi.

İBB'den Netflix'e: 24 Numaralı Hattımız Bulunmuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabı üzerinden esprili bir paylaşım yapıldı. İBB yaptığı paylaşımda Netflix'i etiketleyerek "Merak edenlere; otobüs filomuzda 24 numaralı bir hat bulunmuyor. Sevgili @netflixturkiye , Beykoz / Mecidiyeköy ve diğer tüm hatlarımızla ilgili bilgi almak, konumunuza yakın durak ve hatları öğrenmek isterseniz; MOBİETT size yardımcı olacaktır." cümlelerine yer verdi.

Merak edenlere; otobüs filomuzda 24 numaralı bir hat bulunmuyor.😊



Sevgili @netflixturkiye, Beykoz / Mecidiyeköy ve diğer tüm hatlarımızla ilgili bilgi almak, konumunuza yakın durak ve hatları öğrenmek isterseniz; MOBİETT size yardımcı olacaktır.



🔗https://t.co/4aZAu3RDrJ pic.twitter.com/xhKI7Y3Nao — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) November 16, 2020

İBB tarafından yapılan paylaşıma Netflix Türkiye tarafından yanıt verildi. Netflix Türkiye verdiği yanıtta "Olmadı aşağı yoldan minibüse binerim…" dedi.

“Olmadı aşağı yoldan minibüse binerim…” — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) November 16, 2020

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Bir Başkadır Dizisi Nedir?

Netflix yeni içerikler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. 12 Kasım'da yayınlanan dizi şu anda oldukça popüler.

Netflix tarafından dizi ile ilgili geçtiğimiz günlerde şu açıklama yapıldı: "Hayatları farklı, hayalleri farklı, korkuları farklı. Birbirlerinden zıt görünseler de yolları kesiştiğinde sınırlar ortadan kalkacak ve hepsi birbirinin hayatına dokunacak."

Hemen aşağıdan Bir Başkadır dizisinin fragmanını izleyebilirsiniz.

Bir Başkadır Dizisi Oyuncu Kadrosu:

Öykü Karayel [Meryem]

Fatih Artman [Yasin]

Funda Eryiğit [Ruhiye]

Defne Kayalar [Peri]

Tülin Özen [Gülbin]

Derya Karadaş [Gülan]

Bige Önal [Hayrunnisa]

Settar Tanrıöğen [Ali Sadi Hoca]

Alican Yücesoy [Sinan]

Nesrin Cavadzade [Melisa]

Öner Erkan [Rezan]

Gökhan Yıkılkan [Hilmi]

Dizinin yapımcılığını Krek Film adına Ali Farkhonde ve Nisan Ceren Göçen üstleniyor. Netflix indir butonundan Netflix'i cihazınıza indirebilirsiniz.