İBB, Olası İstanbul Depreminin Sonuçlarına Dair Tahminlerini Paylaştı!

4 gün önce yaşanan Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak bir yana dursun, enkazın altında kalan vatandaşlar için hâlâ arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremin ardından bölgedeki binaların sağlamlığı ve depreme dayanıklığı da gündem konusu olurken, gelecekte büyük bir depremin yaşanmasının beklenildiği İstanbul'da durumun ne olacağı da merak ediliyor.

Elbette uzun zamandır bütün İstanbulluların merak ettiği, İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen büyük depremin sonuçlarının daha ağır olması bekleniyor. Bu doğrultuda 2020 yılında bir araştırma gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, bu araştırmasında İstanbul'da benzer şiddette gerçekleşecek bir depremde neler olacağına dair tahminlerine yer veriyor.

Hangi İlçede Hangi Binalar Hasarlı Durumda?

Araştırmada İstanbul'un bütün ilçeleri için detaylı bina, hasar, can kaybı ve yaralı bilgilerine dair tahminlere yer verilirken, bu verilerin İstanbul'da gerçekleşecek olası bir 7.5 şiddetli depremin sonuçları olabileceği belirtiliyor. Araştırmada özellikle en yakın tarihli Gölcük ve Düzce depremlerinin verileri kullanılıyor.

Verilerde ortalama can kaybı olarak 14 bin civarı bir rakam beklenildiği tahmin edilirken, sayısız binanın da ağır hasarlı durumuna geleceği düşünülüyor. Eğer siz de yaşadığınız ilçedeki binaları ve yaşadığınız binayı kontrol etmek istiyorsanız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınlamış olduğu araştırmayı buradan inceleyebilirsiniz.