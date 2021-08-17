İBB Raporu: İstanbul Depreminde 48 Bin Bina Ağır Hasar Görecek

İBB raporu İstanbul depremini simüle etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) deprem ve yapı stoğu araştırmasına göre İstanbul'da yaşanacak 7.5 büyüklüğündeki bir depremin etkisi çok büyük olabilir.

"İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi", kapsamında İstanbul'da yaşanabilecek olası depremin sonuçları ele alındı. Rapora göre 7.5 büyüklüğündeki bir deprem, İstanbul'daki 48 bin yapının ağır hasar almasına veya yıkılmasına neden olacak.

İstanbul depremine ilişkin İBB raporu geldi

İstanbul’un deprem tehlikesi ile ilgili yeni bilimsel araştırmalar gerçekleştirildi ve yeni bilgi ve bulgular ortaya kondu. İBB tarafından yürütülen bu proje; İstanbul’un güncel nüfus, bina ve altyapı envanterleri kullanılarak, kentin olası deprem hasar ve kayıp tahminlerinin yenilenmesi amaçlıyor.

Rapor dahilinde elde edilen sonuçların her türlü kentsel fonksiyona ilişkin planlama çalışmasında, afet müdahale planlarında, depreme karşı yapısal iyileştirme ve kentsel dönüşüm çerçevesinde öncelikli bölgelerin saptanması çalışmalarında göz önüne alınması planlanıyor.

İBB projesi deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının risk analizlerini ve Yenikapı ve Maltepe miting alanlarının deprem risk değerlendirmesi çalışmalarını kapsamakta. Yenikapı ve Maltepe miting alanlarının deprem risk değerlendirmesinde çeşitli titreşim ölçüm ve modelleme yaklaşımları kullanıldığı aktarıldı:

1999 Gölcük (M=7.4) ve Düzce (M=7.2) yıkıcı depremlerden edinilen deneyimler ışığında, yıkıcı deprem tehlikesi taşıyan mega kentlerin deprem tehlikelerinin ve risklerinin ortaya konulmasının önemi bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu kapsamda, her an yıkıcı bir deprem bekleyen İstanbul’un deprem tehlikesinin ve risklerinin; bu konudaki güncel bilimsel analiz yöntemleri, mevcut üst yapı ve alt yapı envanter bilgileri gibi veri setleri kullanılarak ortaya konulması ve sonuçlarının, özellikle bütünleşik afet yönetimi sürecinde kullanılması, kent planlama çalışmalarında kullanılması, depreme karşı yapısal iyileştirme ve kentsel dönüşüm amacı ile önceliklendirmeler yapmak amacı ile kullanılması, deprem dirençli bir İstanbul için son derece önemlidir.

"İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi" araştırması doğrultusunda 7.5 büyüklüğündeki depremde 150 bine yakın bina orta hasarlı hale gelecek.

İstanbul Şehircilik Atölyesi Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Aydoğdu, 2000 yılı öncesi inşa edilen 790 bin yapıyı inceleyerek bina bazında risk sıralaması yapacaklarını dile getirdi. Adrese dayalı tespit için start verdiklerini belirten Aydoğdu, "Bu verileri sahadan topladığımız verilerle daha gerçekçi bir şekilde yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

İstanbul'un 39 ilçesine ait deprem kayıp tahmini raporlarına burada yer alan bağlantıdan erişebilirsiniz.