109 Yıllık IBM, 2021 Sonunda İki Şirkete Ayrılıyor

Dünyanın en büyük bilişim teknolojisi şirketlerinden bir tanesi olan IBM, 2021 yılının sonunda ayrılıyor. IBM, şirketin düşük marjlı iş kollarından bazılarını yeni bir şirkete çevireceğini ve daha yüksek marjlı bulut hizmetlerine odaklanacağını duyurdu.

IBM 2021'in Sonunda İki Farklı Şirket Olacak

Yeni bölünmenin henüz resmi bir adı yok ve IBM'in pazarlama ve yatırımcı ilişkileri materyalinde "NewCo" olarak anılmakta.

IBM, 115 ülkede 4.600 müşteriye teknik destek sağlayan ve 60 milyar dolarlık bir birikime sahip olan BT altyapı hizmetleri birimini, 2021'in sonunda yeni bir isimle ayrı bir şirket olarak listeleyecek.

Finans Direktörü James Kavanaugh, Reuters'a verdiği demeçte, yeni şirketin 90.000 çalışanı olacağını ve liderlik yapısının birkaç ay içinde kararlaştırılacağını söyledi.

Kavanaugh, halihazırda 352.000'den fazla çalışanı bulunan IBM, ayrılma ve operasyonel değişikliklerle ilgili olarak yaklaşık 5 milyar dolarlık gider kaydetmeyi beklediğini belirtti. IBM'in artık tekrar eden gelirlerinin yarısından fazlasını oluşturacak açık hibrit bulut ve yapay zeka çözümlerine odaklanacağı konuşulanlar arasında yer almakta.

Yatırımcılar, 109 yıllık şirketin planlarıyla ilgili haberlere olumlu tepki veriyor. IBM hisseleri, gün içinde yaklaşık yüzde 7 arttı. IBM'in geçen yıl bulut şirketi Red Hat'i satın almıştı.

CEO Arvind Krishna, IBM'in nasıl çalışacağı konusunda "önemli bir değişiklik" yapıldığını kabul etti. Arvind Krishna, bunu on yıllardır süren stratejik çalışmaların en sonuncusu olarak konumlandırdı.

IBM'in 2021 yılında ikiye bölünmesi ile ilgili henüz çok fazla detay bulunmuyor. Detayların önümüzdeki aylarda daha da netleşeceği konuşuluyor. Sizler 109 yıllık şirket olan IBM'in bölünmesi hakkında neler düşünüyorsuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

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