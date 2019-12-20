IBM, Batarya Üretmek için Deniz Suyunu Kullanacak

Son zamanlarda yaşanan batarya ihtiyacına karşılık kobalt kıtlığı, batarya üreticilerinin alternatif mineralleri keşfetmelerine öncülük ediyor. IBM de kobalt yerine deniz suyundan çıkarılan malzemeleri kullanarak üretilen yeni pil tasarımını ortaya koydu.

Yazılım devi, yeni tasarımın ticari gelişimine yardımcı olmak için elektrolit akü tedarikçisi Central Glass ve akü üreticisi Sidus'un araştırma ekibiyle ortaklık kurdu. IBM Research’in Başkan Yardımcısı Jeff Welser’e göre, yeni pilin çalışan ilk prototipi en az bir yıl kadar bekletilecek ve hatta yeni tasarımı kullanarak ürün sunulmayabilir.

IBM'in konuya ilişkin blog yazısında, yeni nesil piller için malzeme yenilikleri yöneticisi olan Young-hye Na şirketin buna neden ihtiyaç duyduğunu şu şekilde açıkladı:

“Nikel ve kobalt gibi ağır metaller de dahil olmak üzere birçok akü malzemesi, büyük çevresel riskler taşıyor. Özellikle Orta Afrika’da büyük oranda bulunan kobalt, dikkatsiz ve sömürücü çıkarma uygulamalarıyla ateş altında. IBM ekibi ise yeni metal batarya için ağır metaller veya kaynak kaygıları olan diğer maddeler kullanmayan bir tasarım keşfetti."