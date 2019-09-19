IBM Bombayı Patlattı: 53 Qbitlik Kuantum Bilgisayar Geliyor

Uzun bir süredir tartışılan ve teknolojide üst seviyelerden birisi olarak kabul edilen kuantum bilgisayar, yakında kullanıma sunulacak. İşte kuantum bilgisayarlar ile ilgili önemli bir gelişme olarak kabul edilecek haberimizin detayları.

IBM, bugün yaptığı bir açıklamayla 53 Qubit işlem yapabilen yeni kuantum bilgisayarını IBM Q Network‘ünün müşterileri için kullanıma açacağını söyledi. Harici kullanımlarda mevcut en büyük evrensel kuantum bilgisayarı olma özelliğini taşıyan bu cihaz muhtemelen fazlasıyla ilgi görecek.

53 Qbitlik kuantum bilgisayar, temel sorunları çözecek

New York’ta bulunan yeni Quantum Hesaplama Merkezi'nin bir parçası olacak bilgisayar, 53 Qubit işlem gücü ile bulut sistemine bağlı olacak. 5 adet 20 Qubit’lik sistem sayesinde, IBM kuantum bilgisayarı çok daha efektif çalışabilecek.

Ayrıca yeni 53-Qubitlik sistemin, şirketin bulut dağıtımları için daha büyük ve daha güvenilir sistemler başlatmasını sağlayan bir dizi yeni teknik getirdiği de ifade edildi. Son dönemlerde bütün elektronik cihazlar ile ilgili en fazla tartışılan konular güvenlik ve hız hakkında oluyor. Yeni kuantum bilgisayarlar muhtemelen yakın bir zaman içerisinde hem güvenlik hem de hız konularında ciddi bir ilerleme kaydedecek.

IBM tarafından yeni kuantum bilgisayarın sunulacağının aktarılması şirketin ciddiyetini ortaya koyuyor. Birçok kişi kuantum bilgisayarların bu kadar hızlı bir şekilde hayatlarımıza gireceğini tahmin etmiyordu. Bu bilgisayarlar şu an için daha çok temel algoritma problemlerini çözmekle uğraşacak. Peki sizce kuantum bilgisayarlar Dünya genelinde hızlı bir şekilde yaygınlaşan bilirmi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.