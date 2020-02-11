IBM'den Microsoft'u Terletecek Slack Adımı!

Business Insider tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre IBM şirket içi sohbet iletişimi için Slack ile büyük bir iş birliği yapmaya hazırlanıyor.

350,000 Çalışanı Yönlendiriyor!

Söz konusu rapora göre IBM, şirket içerisinde çalışan yaklaşık 350.000 çalışan için şirket içi iletişimi Slack üzerinden sağlamayı planlıyor. Bu raporlar üzerine açıklamalarda bulunan Slack CEO'su Stewart Butterfield, "Şimdi, Slack'in en büyük organizasyonlar için de kullanılabilir olduğunu görmüş oluyoruz." dedi.

Aslında bu raporun yayınlanmasından da önce bazı IBM çalışanları şirket içi iletişimi Slack üzerinden sağlıyordu. Ancak önceki çalışan sayısının son sayılara göre oldukça küçük kaldığı söylenebilir. Butterfield, "IBM, birkaç yıldır Slack'in en büyük müşterisi konumunda ve bu süreçte kullanım oranlarını genişletti." dedi.

Buna ek olarak çalışanların ücretli sürümü mü kullandığı yoksa ücretli sürüm ile ücretsiz sürüm arasında özel bir paketin mi hazırlandığı şu aşamada bilinmiyor.

Slack'in en büyük rakiplerinden birisi konumunda bulunan Microsoft Teams, son zamanlarda oldukça sert bir rekabet izliyor. Hatta Microsoft tarafından yapılan "Slack, birlikte çalışmak ve nasıl olması gerektiğini keşfetmek için gerekli olan genişlik ve derinliğe sahip değil." açıklamalarından sonra ikilinin arasının oldukça gergin olduğu söylenebilir.