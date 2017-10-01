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IBM Hindistan'a Satılmış Olabilir

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Ömer Dursun
Ömer Dursun İnternet

ABD’nin en büyük bilişim şirketi IBM’nin çalışanlarıyla ilgili bir rapora göre, şirketin Hindistan’a satıldığı iddiası ortaya atıldı. Hindistan’da 130 bin çalışanı bulunan şirketin, ABD’deki çalışan sayısının 100 bin civarında olması kafaları karıştırdı. 

Yüzden fazla ülkede ofisi olan ve pek çok çalışanı bulunan IBM, çalışanlarının üçte birini Hindistan’da istihdam ediyor. Hindistan’da 130 bin kişilik dev bir kadroya sahip olan bilişim şirketi, ABD Başkanı Donald Trump’la sık sık karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz günlerde Trump, ABD şirketlerinin ülkedeki işsizliği azaltacak yatırımlar yapması gerektiğini ifade etmişti. Fakat bu açıklamaya pek kulak asmayan IBM, şirketin büyük bir kısmını Hindistan'a satmış olabilir.

Bilişim departmanlarındaki çalışanlarını ABD'deki merkezinde bulunduran IBM, son yıllarda pek çok departmanını Hindistan’a taşımıştı. Yapay zeka araştırmacılarını, kampanya çalışanlarını ve otonom sürüş projelerindeki ekipleri Hindistan’a transfer eden IBM, şirketin finansal işlerini de Hindistan’da yürütüyor.

Ayrıca, son on yıl içerisinde ABD merkezindeki çalışan sayısını azaltan IBM, Hindistan’daki ekibinden ise kimseyi çıkarmadı. Dünyanın en büyük bilişim şirketinin Hindistan'a satılıp satılmadığı şuan için bir iddiadan ibaret, ancak eldeki verilerin bu iddiayı oldukça güçlendirdiğini belirtmek gerekiyor.

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ETİKETLER: ibm hindistan şirket

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