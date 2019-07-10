IBM'in 34 Milyar Dolara Red Hat'i Satın Alması Tamamlandı

IBM, 34 milyar dolarlık Red Hat satın alımını tamamladı ve tüm zamanların en büyük teknoloji satın alımlarından birisi gerçekleşti.

Red Hat ve IBM Güçlerini Birleştirdi

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında başlayan satın alım bugün itibarıyla tamamlandı. Açık kaynaklı bulut yazılım şirketi olan Red Hat gücünü IBM ile birleştirdi. Gerçekleşen bu satın alım ile birlikte IBM'in bulut sistemler üzerine daha fazla çalışmalar yapacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Red Hat, IBM’in Hybrid Cloud ekibinin içinde bağımsız bir ekip olarak çalışacak ve açık kaynaklı bir yazılıma odaklanmaya devam edecek. Red Hat CEO'su Jim Whitehurst açıklamasında "IBM ile güçlerimizi birleştirmek, Red Hat'a daha geniş kapsamlı organizasyonlarda daha açık kaynaklı yenilikler getirme fırsatı veriyor." dedi.

IBM, Red Hat'in CEO'su Jim Whitehurst'in IBM CEO'su Ginni Rometty'ye rapor vereceği açıklandı. Amazon ve Microsoft gibi şirketlerin karşısında rekabet edecek olan IBM, açık kaynaklı yeni hybrid bulut hizmetiyle işletmelerin tedarikten satış zincirlerine kadar olan tüm süreçlerini yönetmeyi hedefliyor.

IBM'in bu satın alımının ardından gelirlerinde artış yaşanması bekleniyor. Red Hat'in Amazon Web Servisleri, Microsoft Azure, Google Cloud ve Alibaba gibi büyük bulut sağlayıcıları da dahil olmak üzere büyük ortaklıklar kurmaya devam edeceği açıklandı.

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