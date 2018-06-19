IBM İnsanlarla Tartışabilen Yapay Zeka Geliştirdi

Yapay zeka yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladı fakat henüz insanlar olarak biz buna hazır değiliz. Günümüzde birçok şirket yapay zeka teknolojisini geliştirmeye ve farklı robotlar üretmeye çalışıyorlar. Kapı açan robotlar, otomobil üreten robotlar, sohbet eden sistemler ve mobil asistanlar derken artık her sektörde yapay zeka geliştirilmeye başlandı. Bu konuda uzun yıllardır çalışmalar yapan ve oldukça tecrübeli olan IBM ise yeni bir bilgisayar geliştirdi.

IBM'in yeni yapay zekası münazarada olumlu puan aldı!

IBM'in yakında çoğu münazarada göreceğimiz yeni bilgisayarı Project Debater ismini taşıyor. Dev teknoloji şirketi IBM, Project Debater'i yaklaşık 6 yıllık bir çalışmanın sonucunda geliştirdi. İkna yeteneği olan ve gelişmiş yazı arşivi sayesinde tüm tartışmalarda fikir belirtebilen bu yapay zeka sistemi ilk olarak ABD'de tanıtıldı.

Tanıtım için özel olarak düzenlenen münazarada tartışılacak konuyu katılımcılar ve Project Debater dahil kimse bilmiyordu. Sunumun başında öğrendikleri konular hakkında 4'er dakikalık sunumlar yapan katılımcılar, yapay zeka sistemiyle yarışmaya çalıştılar. IBM'in yapay zeka sistemi Project Debater fikrini savunabilmek için arşivinde bulunan binlerce veriyi taradı ve uygun başlıkları dile getirdi. İnsan olan diğer katılımcımız ise tecrübelerinden yola çıkarak oldukça başarılı bir sunum gerçekleştirdi. İnsan ile sürekli olarak tartışabilen yapay zeka sistemi konuyla alakalı ve oldukça mantıklı sunumlar yaptı.

Sunum sonunda izleyiciler insan olan katılımcılara tam not verirken, IBM'in yapay zeka teknolojisinin münazaraya yeni fikirler kazandırdığını söylediler. Zamanla daha da iyileştirilecek olan ve insanı etkilemeye yönelik geliştirilen IBM'in yapay zeka sistemi, ilerleyen yıllarda tam anlamıyla izleyicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor. IBM’in ise birçok başarılı projesinden sonra Project Debater gibi yapay zeka alanında yeni projeler geliştirmesi bekleniyor.