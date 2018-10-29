IBM, Linux Kodları Yazan ‘Red Hat’ Firmasını Satın Aldı

Tüm dünyada kişisel bilgisayarların yaygınlaşmasına öncülük eden ünlü IBM firması, tarihinin en büyük satın alma operasyonlarından birisini gerçekleştirdi. Linux işletim sistemleri için açık kodlar yazan Red Hat firmasını 34 milyar dolara satın alan IBM, bu sayede bulut teknolojisi çözümlerinde lider bir firma olmayı hedefliyor.

Bugün çalışanlarına gönderdiği bir e-posta ile satın alma anlaşmasını duyuran Red Hat CEO’su Jim Whitehurst, bunun kendileri için çok önemli bir fırsat olduğunu belirtiyor. Whitehurst’a göre, açık kaynaklar kurumsal IT’in geleceğini temsil ediyor. Whitehurst ayrıca 2021 yılında toplam adreslenebilir pazarda 73 milyar dolar seviyesine ulaşacaklarına inandıklarını söylüyor.

Red Hat firması 25 yılı aşkın tecrübesiyle, işletmeler için açık kaynak ve Linux tabanlı yazılım çözümleri alanında dünyada lider firmalardan birisi olarak görülüyor. Özellikle Red Hat Enterprise Linux (RHEL) adlı işletim sistemleri serisi, firmanın en bilindik çözümlerinin başında geliyor. 2017 yılında 2,9 milyar dolarlık gelir açıklayan Red Hat, 2018 yılında ise 258,80 dolar net gelir elde ettiğini duyurdu.

Red Hat ayrıca, işletmelerin açık, özel bir IaaS (altyapı hizmeti) bulutu oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olan entegre teknolojiler sağlamasıyla da biliniyor. IBM’in Red Hat’i satın almasıyla birlikte, Microsoft, Google ve Amazon’u geride bırakarak dünyanın bir numaralı bulut çözümleri sağlayıcısı olma yolunda Red Hat’in misyonu önemli ölçüde büyüyecek ve hızlanacak.

Satın almadan sonra Red Hat’in aynı kalacağını belirten CEO Whitehurst, "Açık kaynak inovasyonuna olan sarsılmaz bağlılığımız değişmeden kalacak." ifadelerini kullanandı. Red Hat’in bundan sonra daha geniş bir müşteri ve iş ortağı ağına sahip olacağını belirten Whitehurst, açık kaynak yeniliklerine yönelik yatırımlar için de daha fazla güce ve paraya sahip olacaklarını söyledi.

Açık kaynak yazılım şirketlerini satın almak son dönemde Silikon Vadisi şirketleri arasında sık rastlanan bir durum haline geldi. Microsoft da geçtiğimiz aylarda 7.5 milyar dolara bir başka yazılım şirketi Github'ı satın almıştı.