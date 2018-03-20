IBM Tuz Tanesi Büyüklüğünde Bilgisayar Geliştirdi

Bir kaya tuzu tanesi büyüklüğündeki dünyanın en küçük bilgisayarını geliştirmeyi başaran IBM, yeni bilgisayarın yapay zeka ve blok zinciri teknolojilerinin yaygınlaşması için kullanılabileceğini söyledi.

IBM’in yeni teknolojilerini gösterdiği IBM Think 2018 etkinlikleri kapsamında tanıtılan bilgisayarın, yapay zeka ve blok zinciri teknolojilerinin yanı sıra ilaç ve türevi şeylerin doğruluğunu test adına da kullanılabileceği ve yapılacak yeni geliştirmelerle bilgisayarın kullanım alanlarının genişletilebileceği açıklandı.

Küçük olmasına karşın oldukça güçlü olan bilgisayarın, silikon taşıyıcılar üzerine yerleştirilmiş 1 milyon transistor barındırdığı ve geliştirilen yeni SRAM (Statik Rastgele Erişimli Bellek) teknolojileriyle desteklendiği kaydedildi. Küçük bir güneş piliyle çalışan bilgisayarın, veri aktarımı için Wi-Fi ya da Bluetooth gibi teknolojilerin yerine LED ışık teknolojileri kullandığı kaydedildi.

Şimdilik direkt bir kullanım alanı olmasa da IBM’in küçük bilgisayarının taşıma ve tüketim aşamalarının takip edilmesi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kullanılabileceği, hırsızlık, dolandırıcılık ve uygunsuzlukların belirlenmesi için etkili bir yöntem olarak değerlendirilebileceği söylenenler arasında yerini aldı.

Henüz prototip aşamasında olan bilgisayarın yeni bir teknolojinin kapısını araladığını söyleyen IBM yetkilileri, bu bilgisayarın son kullanıcıya ne zaman ulaşacağına dair ise bilgi vermediler. Mini bilgisayarlar üzerindeki geliştirme sürecine devam edeceklerini belirten yöneticiler, ilerleyen dönemde daha efektif bilgisayarlar üretme şanslarının olduğunu da söylediler.