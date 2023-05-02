IBM 7800 Kişiyi İşten Atıp Yapay Zekayı İşe Alacak

Yapay zeka devrimi tüm hızıyla devam ediyor. Dünyada bilişim sektörünün en önemli şirketlerinden olan IBM, önümüzdeki beş yıllık süreçte yapay zeka yatırımları ve yeni yapılanması hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

IBM CEO'su Arvind Krishna, Bloomberg ile yaptığı röportajda şirketin müşteriye dönük olmayan iş gücündeki rollerin %30'unun 5 yıllık süre içerisinde yapay zekaya devredileceğini açıkladı.

İnsanların Yerini Yapay Zeka Alıyor

Ocak ayında başlatılan işte çıkarma süreci sonrasında IBM'de sular durulmuyor. Büyük şirketlerin başlattığı yapay zeka dönüşümünün öncülerinden olma amacı güden IBM, özellikle müşteri ilişkileri içermeyen, otomasyon olarak ilerleyebilecek işlerde yapay zekaya güvenecek.

Uzmanlar, yapay zeka devriminin özellikle ChatGPT gibi araçların topluma yayılmasıyla birlikte daha da hız kazandığını düşünüyor. Öte yandan yapay zekanın işçilerin yerini almasıyla ilgili bazı çekinceler de bulunuyor.

2022 Aralık ayında ABD tarafından yayımlanan bir raporda, "Yapay zeka işçi görevlerini ve/veya işçileri artırmak yerine otomatikleştirdiği için bazı işlerde çalışanların yerinden edilmesinin kaçınılmaz olduğu" sözlerinin yer alması, oldukça dikkat çekmişti.

BBC'nin yaptığı analize göre önümüzdeki yıllar içerisinde dünya çapında toplamda 300 milyon işin yapay zeka tarafından devralınabileceği öngörülüyor.