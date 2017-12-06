IBM, Yeni Nesil POWER9 Yongasını Piyasaya Çıkarıyor

IBM, yapay zeka ve makine öğrenimi gibi kaynak yükü ağır olan ve artan miktarda hesaplama gücü gerektiren işler için yeni nesil POWER yongası, POWER9'u piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor.

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden IBM, yapay zeka konusunda önde gelen şirketlerden bir tanesi konumunda. Şirket, yapay zeka ismini kullanmak yerine, "artırılmış zeka" terimini tercih ediyor. Temel felsefelerinin, insan zihnini taklit etmek değil, insanın zekasını biraz daha ileri götüren bir teknoloji yaratmak olduğunu söyleyen IBM, kendilerine has bir anlayışlarının olduğunu söylüyor.

Bu felsefe ışığında Watson'u yaratan IBM, yeni çağın bilgisayarı ile kanser teşhislerini olabildiğince hızlı bir hale getirmek istiyor. Yapay zeka için özel olarak tasarlanmış ilk işlemci olan POWER9'un yanı sıra, yeni nesil POWER9 tabanlı IBM Güç Sistemi AC922 olarak öne çıkıyor.

Bu yeni güç sistemleri kendi başına güçlü olmalarının yanı sıra yeni bilişsel algoritmaları güçlendirmek için matematik ve bilgi işlem tipini hızlandıran grafik işlemci ünitelerini (GPU'lar) kullanacak şekilde tasarlandı.

Şirket, yeni yongasını üçüncü taraf üreticilerine ve Google da dahil olmak üzere bulut sağlayıcılarına satmayı planlıyor. IBM Bilişsel sistemler vekili ve başkan yardımcısı Brad McCredie, "Teknolojimizi eksiksiz bir çözüm olarak piyasaya sürüyoruz" ifadelerini kullandı.

IBM, yapay zeka ve makine öğrenimi gerektiren işlemlerdeki iş yüklerinin neredeyse 4 kat arttığını iddia ediyor. İşlem yoğunluğunu kaldıracak ve iş yüklerini hafifletecek bir yonga tasarlamak isteyen şirket, yeni nesil POWER yongasını hizmete sunacak.

POWER9 yongası istenildiği gibi çalışırsa, veri bilimcilerine model oluşturabilir ve bunların süper bilgisayarlarda çok daha hızlı bir şekilde işlenmesini sağlayabilir. Moor Insights & Strategy'in ana analisti Patrick Moorhead, IBM'in kendisini bu yongayla rekabetten gerçekten ayırdığına inanırken, POWER9'un sahip olduğu bant genişliğinin diğer sistemlerin tam 10 katı olduğunu söylüyor.

IBM’in tahminlerine göre, gelecek 3 yılın her bir yılında şirketlerin özel bulut platform ihtiyaçlarını karşılamaları için 100 milyar dolarlık yatırım yapmaları gerekecek. IBM, dünya genelinde yeni duyurduğu IBM Bulut özel platform ile bu geçişi destekleyerek, geliştiricilere ve büyük kurumlara daha esnek ve inovatif bir çalışma ortamı sağlayacak.