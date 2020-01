Ice Universe, Huawei’nin Açıklamasını Yalanladı

Huawei’nin ayda 100.000 Mate X satılıyor açıklamasına, “Bu bir şaka” şeklinde Twitter üzerinden cevap veren Ice Universe, satış sayının 5000’i geçmeyeceğini tahmin ettiğini belirtti.

This is a joke, and according to my estimation, its true sales number will not exceed 5000

CES 2020’de Samsung CEO’su şirketin 400.000'den fazla Galaxy Fold sattığını açıkladı. Bu sayı çığır açan teknolojiyle birlikte gelen yüksek fiyat etiketlerine rağmen, katlanabilir telefonlar için kesinlikle iyi bir talep olduğunu gösteriyor.

Huawei, Samsung ’un yaptığı açıklamaya, katlanabilir Mate X'in satış fiyatını açıklayarak cevap vermek istedi. Huawei Mate X sadece Çin'de mevcut, buna rağmen firma, 15 Kasım'daki lansmandan bu yana ayda 100.000 adet satmayı başardığını söyledi.

Ice Universe, Twitter üzerinden atmış olduğu birden fazla tweette, Huawei’nin açıklamasını yalanladı. 10 Ocak tarihinde atmış olduğu tweette, Huawei’nin açıklamasını 2020 yılının en saçma şakası olarak değerlendirdi. Aynı zamanda, atmış olduğu tweette Ice Universe, belirtilen sayıların Huawei’nin verileri olmadığını da iddia etti.

This is the most ridiculous joke of 2020. So far, Mate X has less than 1,000 comments on Huawei Mall. I have hardly seen any media and consumers use it. And this number is not Huawei's data. https://t.co/3ZXcZH5ZHT pic.twitter.com/UXzDvInLm5