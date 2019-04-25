İçecekleri 4 Dakikada Soğutan Efsane Buzdolabı

Türkiye’den 3 mühendisin kurduğu Inventia şirketi, önemli bir başarıya imza attı. İçeceklerin 4 dakika içerisinde soğutulabildiği ilginç bir teknolojiye sahip buzdolabı, büyük bir emeğin ürünü olarak karşımıza çıkıyor.

Icywave İş Geliştirme Direktörü Cankut Bilir, içeceklerin 24 saat boyunca soğutulmasına gerek kalmadığını ifade etti. Hızın artıkherşey olduğu günümüz Dünyasında, bu ürünün büyük ses getireceğini söylemek mümkün.

Icywave, çok ciddi bir tasarruf sağlayacak

İşyerlerinde daha uygun fiyatlı çözümlerin tartışıldığı şu günlerde, Icewave tarafından geliştirilen teknolojinin önemli olduğunu söylemek gerekiyor. Şirket, her içecek kabı için farklı bir sistem kullanıyor.

Bilir, "Icywave'in pazardaki soğutuculardan en büyük farkı hızlı bir şekilde maksimum düzeyde soğutma kabiliyetine sahip olması. Bu kabiliyet, zaman ve enerji tasarrufunu ön plana çıkarıyor ve böylece Icywave, sürdürülebilirlik açısından da dikkat çekiyor. Örneğin; plastik ve cam şişelerde soğutma süremiz 6 dakika iken metal kutulu içeceklerde bu süreyi 4 dakikaya kadar indirebiliyoruz. Bu sayede, içecekleri doğru derecede sunmayı da kolaylaştırmış oluyoruz. Sağladığı enerji tasarrufu ise yüzde 40'a kadar çıkıyor. İçecekler 4 ile 7 derece aralığında soğutulabilir ayrıca arzu edildiği takdirde içecek soğutma süresi uzatılıp, 2 dereceye kadar da içecekler soğutulabilir" diyerek ürünün önemli özelliklerinden bahsetti.

Bu yeni buzdolabı türü, sizce de içecek sektöründe önemli bir gelişme sağlayabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.