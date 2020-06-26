İçerik Stratejisi Oluşturan Şirketler Bir Adım Öne Geçiyor!

Yapılan araştırmalar sonucunda, içerik stratejisi oluşturan şirketler için son derece olumlu bir tablo ortaya çıktı. Türkiye'de çok fazla önem gösterilmeyen kurumların içerik stratejisi, aslında kayda değer bir destek sunuyor.

Herhangi bir işletme genellikle kendisini tanıtabilmek için reklam ajanslarını kullanır. Televizyonlarda gördüğünüz reklamlar ağırlıklı olarak bu tür şirketler tarafından yapılır. Ancak yapılan araştırmalar ve değerlendirmeler, aslında bunun biraz daha farklı olması gerektiğini gösteriyor.

İçerik stratejisi oluşturmak kalıcılık sağlıyor

Kendi kurumsal web sitelerine veya sosyal medya hesaplarına içerikler atan kişilerin çok daha fazla kalıcılık yakaladığı görülüyor. Özellikle de kendin yap türündeki videolar şirketin daha fazla tanınırlık kazanmasına yardımcı oluyor.

İçeriklerle ilgili yapılan reklamlar ise periyodik kalıyor. Hangi dönemlerde reklam yaptıysanız, daha çok o dönemlerde ön plana çıkıyorsunuz. Fakat nitelikli bir içerik stratejisi hazırlarsanız, kısa bir süre içerisinde hem tanınırlığınız artabilir hem de kalıcılık yakalama ihtimaliniz yükselir.

Medialogy CEO’su Emrah Pamuk, “İyi bir içerik stratejisi belirlemek için hedefi baştan belirlemek gerekiyor. Bu çalışmayı yapacak kurumların tıpkı bir birey gibi özelliklerinin, güçlü yönlerinin ve belirlenen hedeflere yönelik fırsatların tespit edilmesi ile sadece orta ve uzun vadede değil, kısa vadede de içerik çalışmalarından sonuç almak mümkün. Tüm bunları yaparken teknolojinin de önemli bir faydası oluyor. Profesyonel araçlar kullanarak bir işletmenin dijital dünyadaki görünürlüğü ve etkisini ölçmek, doğru yatırımları yapmayı kolaylaştırıyor” diyerek konunun röntgenini çekmiş oldu. Sizce içerik stratejisi ne kadar etkili olabilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.