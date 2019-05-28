İçi Virüs Dolu Olan Dizüstü Bilgisayar 1,3 Milyon Dolara Satıldı

Dünyanın en tehlikeli kötü amaçlı yazılımlarından bazılarıyla dolu olan bir dizüstü bilgisayar, açık artırmada 1,3 milyon dolara satıldı.

Siber güvenlik şirketi Deep Instinct ile internet sanatçısı Guo O Dong tarafından yapılan ve "The Persistence of Chaos" (Kaosun İzi) adı verilen dizüstü bilgisayar, dünyanın en tehlikeli altı kötü amaçlı yazılımı ile donatıldı.

The Verge ile konuşan sanatçı Guo O Dong, dizüstü bilgisayarın arkasındaki amacın, dijital dünyanın yarattığı soyut tehditleri fiziksel hale getirmek olduğunu söyledi.

“Bilgisayarlarda gerçekleşen olayların bizi gerçekten etkilememesi gibi bir fantezimiz var, ancak bu çok saçma” diyen Guo, elektrik şebekelerini veya kamu altyapısını hedef alan virüslerin toplum yaşamını doğrudan etkileyebileceğini belirtiyor.

Samsung NC10-14GB model dizüstü bilgisayarda bulunan altı virüsün dünya çapında 95 milyar dolar zarara neden olduğu tahmin ediliyor. Bunlar arasında 2000'den beri sıkça e-postalara eklenen ve bir “aşk mektubu” olarak görünen ILOVEYOU virüsü ve 2017 yılında dünyanın dört bir yanındaki hastanelerdeki ve fabrikalardaki bilgisayarları hedef alan ve istihbarat ajanslarının Kuzey Kore'yi suçladıkları bir fidye yazılımı saldırısı WannaCry da bulunuyor.

WannaCry saldırılarının sadece İngiltere'de 100 milyon dolar zarara yol açtığını belirten Guo, bunun yanı sıra onbinlerce doktorun randevusunun iptaline neden olduğunu söylüyor.

Bu ay gerçekleşen bir başka fidye yazılımı saldırısının Baltimore şehrindeki hükümet işleyişinde ve toplumsal hizmetlerde büyük aksaklıklara yol açtığına dikkat çeken Guo, söz konusu dizüstü bilgisayardaki altı virüsün dünya çapında 95 milyar dolarlık ekonomik zarara sebebiyet verdiğini tahmin ediyor.

Siber güvenlik şirketi DeepInstinct tarafından yaptırılan Samsung marka dizüstü bilgisayar, çevrimiçi artırmada 1.345.000 dolara alıcı buldu. Gezegenin en acımasız virüsleriyle dolu olan bu bilgisayarın kim tarafından satın alındığı ise açıklanmadı.