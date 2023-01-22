Bilim İnsanları İçilebilir Bir COVID Aşısı Üzerinde Çalışıyor

İleriye dönük olarak araştırmacılar, bizi sadece ciddi hastalıklara karşı değil, enfeksiyona karşı da daha iyi koruyacak aşı türleri için çağrıda bulunuyorlar ancak para ve yeni aşı teknolojisi önlerinde engel olabilir. Peki ya COVID-19 aşınızı kolunuzdan vurulmak yerine içebilseydiniz?

Araştırmacılar, nazal aşıların yanı sıra faz 1 klinik çalışmasını tamamlayan ve şu anda aşıyı gerçekten pazara sunabilecek daha ayrıntılı, gelişmiş denemeleri yürütmek için daha fazla fon bekleyen QYNDR gibi "yudumla ve yut" oral aşıları içeren mukozal aşılara odaklarını genişlettikçe, önümüzdeki birkaç yıl içinde bunu yapabilirsiniz.

CNET'in haberine göre QYNDR'nin üreticisi US Specialty Formulations'ın kurucusu Kyle Flanigan, QYNDR aşısının "daha nazik" olarak telaffuz edildiğini çünkü aşı vermenin daha hafif bir yolu olduğunu söylüyor. Yeni Zelanda'dan gelen umut verici klinik deney sonuçları, QYNDR'nin dolaşımda olan bir dizi COVID-19 varyantına karşı koruma için uygun bir seçenek olacağına dair umut veriyor. Bulguların ise henüz hakem değerlendirmesinden geçmediği belirtiliyor.

İçilebilir COVID-19 Aşısı Kullanıma Sunulacak mı?

Flanigan, "Bir aşının sindirim sisteminizden geçerek hayatta kalmasını sağlamak gerçekten zor ancak bir aşının mideden geçip bağırsağa nasıl ulaşacağını ve etkili olup uygun yanıtı nasıl vereceğini bulmayı başardık." dedi ancak aşıyı incelemeye ve piyasaya sürmek için gereken ek klinik deneylere ilerletmek için yatırımcılardan fon almaları gerekiyor.

Mukozal aşılar geleneksel aşı türlerinden farklıdır çünkü ya burnumuzu kaplayan mukozadan (çok tartışılan nazal COVID-19 aşısında olduğu gibi) ya da bağırsaklarımızdan (QYNDR'ler gibi ağızdan alınan bir aşıda olduğu gibi) mukus zarlarımızdan girerler. Ürettikleri farklı bağışıklık türleri ve virüsün vücudumuza girdiği yerde başlaması nedeniyle, mukozal aşılar COVID-19 enfeksiyonlarıyla mücadele için uygun, hatta olumlu seçenekler olarak desteklenmekte.

Şimdilik bu yönteme dair herhangi bir fon sağlanıp sağlanmayacağı belirsiz ancak ilerleyen süreçte konunun gündeme yeniden gelmesi muhtemel.