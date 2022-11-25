İçinde Kablosuz Kulaklık Taşıyan Huawei Akıllı Saati Geliyor

Aylar önce patent başvurusuyla ortaya çıkan ve görsellerinin de düşmesiyle iyiden iyiye dikkat çeken yenilikçi tasarıma sahip Huawei'nin yeni akıllı saati Huawei Watch Buds görünüşe göre sektöre yeni bir soluk kazandıracak. Kendi haznesinde kablosuz kulaklık taşımanızı sağlayan bu yeni akıllı saat şimdiden büyük ilgi görmeyi başardı.

İlk olarak geçtiğimiz Nisan ayında patent başvurusuyla ortaya çıkan ancak her patent başvurusunun kanlı canlı ürüne dönmediği için yalnızca deneylerden ibaret olacağı düşünülen akıllı saat modeli gerçek oldu. Kablosuz kulaklıkları saatin altındaki haznede taşıyan Huawei Watch Buds'ın yakın zamanda tanıtılması bekleniyor.

Huawei Watch Buds Ne Zaman Çıkacak?

HarmonyOS işletim sistemiyle çalışan ve deri kayış ve çelik çerçeveye sahip olduğu görülen bu modelin muadillerine kıyasla benzer bir kalınlığı bulunuyor. Haznesinde kablosuz kulaklıklar bulunan Huawei Watch Buds, bu hazne üzerinden kulaklıkları şarj edebilecek. Burada önemli nokta akıllı saatin şarjının ne denli uzun ömürlü olduğu ancak şimdilik saat hakkında çok fazla detaya sahip değiliz.

Özellikle son dönemde akıllı saatleriyle adından oldukça söz ettiren Huawei'nin bu yeni modeliyle sektöre yeni bir soluk kazandırması bekleniyor. Cihazın yakın zamanda tanıtılması, 2023 yılı başında da kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Peki siz Huawei Watch Buds hakkında ne düşünüyorsunuz? Kablosuz kulaklıkları akıllı saat içerisinde barındırmak sizce cazip bir fikir mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.