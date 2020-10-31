İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Koronavirüse Yakalandı: Açıklama Yaptı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını açıkladı. Süleyman Soylu sağlık durumu nasıl? Süleyman Soylu sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Konu hakkındaki detaylar haberimizde.

Süleyman Soylu Sağlık Durumu Nasıl? Süleyman Soylu Koronavirüse Yakalandı!

Süleyman Soylu yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test; eşim, kızım ve bende pozitif çıktı. Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesi ile hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun, şimdi biraz daha iyiyiz. Bu vesile ile tüm hastalara ve İzmir depreminde yaralananlara acil şifalar, depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum."

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Doktorlar aşı için çalışmalarına devam etmekte.

Ülkemizde Son Durum

30 Ekim itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 373.154 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10.177'e yükseldi. Toplam ağır hasta sayısının 1.966 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 322.465 olarak açıklandı.