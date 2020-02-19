İçişleri Bakanlığı Açıkladı: Ankara Onu Buldu!

İçişleri Bakanlığı yaptığı duyuru ile birlikte 'Ankara Beni Bulsun' videosu ile ünlenen Cihangir Göktaş isimli kişinin bulunduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz dönemlerde yayınlanan videolarla ünlenen ve sosyal medya gündeminde uzun bir süre kendisine yer edinen Cihangir Göktaş, Süleyman Soylu tarafından verilen talimatın ardından bulundu.

İçişleri Bakanlığı'na ait resmi internet sitesinde 'Ankara Onu Buldu' başlığı ile yapılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi:

Sosyal medyada "Ankara beni bulsun" videosuyla tanınan Mersinli Cihangir'i Ankara buldu. Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun talimatıyla bilgilerine ulaşılan Cihangir Göktaş'a kimlik kartı düzenlendi.

Tüm Türkiye'nin onun tanıdığı görüntülerdeki gibi dediği oldu. Ankara onun kim olduğunu buldu.

Sosyal medya üzerinden Mersinli esnafın paylaştığı videolarla ünlenen Mersinli Cihangir diğer ismi ile Kenedy Dayı, esnafın ona verdiği yardımlarla hayatını sürdürüyor. Kimliği olmayan Cihangir, hasta olduğu zamanlardaysa hastanelerde tedavi olmakta zorluk yaşıyordu.

Durumu öğrenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu talimat verdi. Mersinli Cihangir'in kimlik bilgilerine ulaşıldı. Asıl isminin Cihangir Göktaş olduğu belirlendi.

1972 yılında İzmir'de doğduğu, aslen Elazığlı olan Cihangir Göktaş'ın neden Mersin'de olduğuna ilişkin bir kayda ulaşılamadı.