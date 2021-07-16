İçişleri Bakanlığı Bu Mesajı Okumayın Uyarısı ile Şaşırttı

İçişleri Bakanlığının 'bu mesajı okumayın' uyarısı vatandaşları şaşırtmış durumda. Kurban Bayramı tatili döneminde yaşanabilecek trafik kazalarına karşı vatanadaşlara bilgilendirme mesajları yollayan Bakanlık, "Araç kullanıyorsanız bu mesajı okumayın" cümlesine yer verdi.

İçişleri Bakanlığı Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik önlemleri almaya devam ediyor. Bakanlıktan vatandaşlara gönderilerine yeni bir uyarıda, "Araç kullanıyorsanız bu mesajı okumayın" cümlesi yer aldı ve bu uyarı, kısa sürede sosyal medyada ilgi uyandırmayı başardı.

İçişleri Bakanlığının 'Bu Mesajı Okumayın' açıklaması

Bayram döneminde yaşanacak trafik yoğunluğı yüzünden vatandaşları bilgilendirmeyi ihmal etmeyen İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarının önlenmesine yönelik yeni bir SMS göndermeye başladı. Bakanlık ayrıca 81 ile, Kurban Bayramı tatili öncesi ve sonrasında uygulanması planlanan üç genelge gönderdi.

Bakanlık, Türkiye geneline gönderdiği genelgelere ek olarak vatandaşları uyarmayı da unutmadı. İçişleri Bakanlığı SMS ile yaptığı uyarıda, "Araç kullanıyorsanız bu mesajı okumayın" cümlesi ile başladı ve şu ifadelere yer verdi: "Araç kullanıyorsanız bu mesajı okumayın! Bayramda sevdiklerinize ulaşmanın en güvenli yolu, trafik kurallarına uymaktır. Kurallarla 'Yol Ver Hayata', İçişleri Bakanlığı 112 Acil Çağrı Merkezi."

❤️🚘🚦

Bakanlığımız tarafından Türkiye Genelinde, "Yol Ver Hayata" Kampanyası başlatıldı.



📄 Trafik Kazalarını Önleme Planı,

📄 Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri,

📄 Motosiklet Kazaları

Genelgeleri, 81 ile gönderildi ⬇️#YolverHayatahttps://t.co/I04KKcUWHy pic.twitter.com/AezGbm9OHA — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 16, 2021

Otoyol hız limiti değişti mi?

2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu İzleme ve Yürütme Kurulu ile Trafik Güvenliği İhtisas Grupları Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önemli açıklamada bulundu.

Bakan Soylu, "Otomobiller için 20 kilometreye kadar artırma yetkimiz var. Bu konuda hem yollara hem de standartlara göre Karayolları ile trafik bir çalışma yapıyorlar" şeklinde konuştu ve açıklamasına şu sözler ile devam etti: "Bir miktar artırma konusunda, yeni kara yollarından başlamak suretiyle bir adım atılması üzerine bir çalışma gerçekleştirilmektedir. Elbette ortalama hız da kendi açısından önemli bir anlayış oluşturmaktadır."

Yeni bir sistem daha geliştirdiklerini belirten Bakan Soylu, plaka tanıma sistemine yerli ve milli bir yazılım daha eklediklerini, bu yazılım sayesinde hız koridorunun takibini yaptıklarını ifade etti. Bakan Soylu, ülkemizde trafik kazası ve sonrası ölümlerin 2015'te 7.530 olduğunu, 2020'de ise bu miktarın 4 bin 866'ya gerilediğini söyledi.

Ortalama hız tespit sisteminin kurulu olduğu otoyollarda 2020 yılında toplam kazada yüzde 25, can kayıplarında ise yüzde 33 oranında azalma sağlandığını bildirdi. Yapılan açıklamada ayrıca maket trafik araçlarının bulunduğu yerlerde kaza oranlarının yüzde 30 oranında azaldığı da belirtildi.