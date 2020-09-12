İçişleri Bakanlığı 81 İle HES Kodu Genelgesi Gönderdi

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisi sürdürürken ülkemizdeki vaka sayılarında da büyük ölçüde bir artış meydana geldi. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler ülkemizdeki vaka sayısında görülen artışın sonrasında çok daha önemli bir hal aldı. Salgının daha fazla yayılmasını engellemek için yeni bir kural daha getirildi. İçişleri Bakanlığı, salgının yayılmasını önlemek için 81 ile HES kodu genelgesi gönderdi. 81 il valiliğine gönderilen genelgenin detayları haberimizde.

81 İl Valiliğine HES Kodu Genelgesi Gönderildi

Yeni tip koronavirüsü yenme kapsamında alınan kararlara bir yenisi daha eklendi. Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan şirketlerin artık yolcuların biletini kesmeden önce yolculuk yapacak olan diğer insanlara virüs bulaşmamasını ve onların güvende kalmasını sağlamak için Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alması gerekiyor. Yolcu diğer yolculara herhangi bir risk teşkil ediyorsa bilet satışının yapılması söz konusu olmayacak.

Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmalar, bilet satışının yanı sıra araca binme sırasında yolcuların Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden kodlarını alması gerekiyor. Koronavirüs testi pozitif olduğu tespit edilen kişilerin sağlık kuruluşlarına ve güvenlik güçlerine bildirilmesi ise firma yetkilileri tarafından yapılacak. Hayat Eve Sığar kodu olmadan bilet satışı yapılmasını engellemek için güvenlik güçleri tarafından düzenli olarak denetim gerçekleştirilecek.

HES kodu olmayan yolculara bilet satışı yapan şirketlere para cezası uygulanacağı ve Hayat Eve Sığar kodu olmayan yolcuların bulunduğu araçların trafikten 10 gün süre ile men edileceği ve koronavirüs testi pozitif olmasına rağmen toplu taşıma araçlarına binen kişilerin zorunlu olarak izolasyona tabi tutulacağı belirtildi.