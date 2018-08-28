İçişleri Bakanlığı'nın 3'ü Bir Yerde Uygulaması Rekor Kırdı

İçişleri Bakanlığı tarafından 2 Nisan 2018'de başlatılan "3'ü Bir Yerde" uygulaması geçtiğimiz gün itibarıyla rekor kırmayı başardı. Dün saat 18.00'da açıklanan verilere göre toplam 127 bin 984 belge işleminin yapıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklama kapsamında rekor kırdığı öğrenilen 3'ü Bir Yerde uygulaması aracılığıyla yeni nesil kimlikler verildi. Vatandaşların yeni ehliyet, pasaport ve kimliklerini almasını sağlayan uygulamanın şimdiye kadar 127 bin kişiye hizmet verdiği aktarıldı.

2 Nisan 2018’de başlayan 3’Ü BİR YERDE uygulaması sonrası günlük işlem rekoru!



Bugün (27 Ağustos 2018) saat 18.00 itibarıyla;



8977 adet Pasaport

15.625 adet Sürücü Belgesi

103.382 TCKK



Toplam 127.984 belge işlemi yapıldı



Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı kutluyoruz 💐👏 pic.twitter.com/1VIM3dApIE — İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) 27 Ağustos 2018

Beş aylık süreç içerisinde 8 bin 977 pasaport, 15 bin 625 sürücü belgesi ve 103 bin 382 Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı yenilemesi yaptığını dile getiren İçişleri Bakanlığı, bu işlemler için vatandaşları nüfus müdürlüklerine davet etti. Ayrıca dün yapılan açıklamada rekor kırıldığını ifade eden Bakanlık "Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı kutluyoruz" notunu düştü.

Her vatandaş için gerekli olan belgeleri elektronik sisteme aktararak kağıt israfının önüne geçen 3'ü Bir Yerde uygulamasında parmak izi ve imza işleminden sonra kurumlara entegre edilen MERNİS üzerinden belgeler alınabiliyordu. Kısa süre içerisinde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği uygulama kapsamında en çok kimlik kartı yenilendiğini belirtmek gerekiyor.