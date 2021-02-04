İçişleri Bakanlığı Sevgililer Günü Genelgesi Yayınladı

İçişleri Bakanlığı Sevgililer Günü Genelgesi yayınlandı. Genelge ile birlikte 14 Şubat tarihinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak yeni yasaklar ve değişiklikler açıklandı. Genelge kapsamında çiçek satışı yapan yerlerin, belirli saatler arasında çalışmasına müsade edileceği belirtildi.

Koronavirüs pandemisinin yayılmasından bu yana, Türkiye'de çeşitli yasaklar devreye alınmıştı. Başta sokağa çıkma yasakları olmak üzere, çeşitli küçük değişikliklerle salgının hızı yavaşlatılmaya çalışılmıştı. Özellikle özel günlerde ve resmi tatillerde yasakların daha sıkı hale getirildiğini görmüştük.

Bugün itibarıyla İçişleri Bakanlığı 14 Şubat için özel kurallar getirdi. 12 - 13 - 14 Şubat tarihleri arasında uygulanacak olan yeni kısıtlamalar uyarınca, çiçek satışı yapan kurumların çalışma saatleri düzenlendi. Düzenlemeye göre 12 Şubat tarihinde çiçek satışı ya da servisi yapan yerler sadece 20.00 ila 00.00 arasında evlere servis yapabilecekler.

13 Şubat tarihinde 10.00 ila 17.00 saatleri arasında işyerinden ve servis şeklinde satış yapılacakken, 17.00 ila 00.00 arasında sadece evlere servis yapılabilecek. 14 Şubat tarihinde ise 10.00 ila 17.00 saatleri arasında işyerinden ve servis şeklinde satış yapılacakken, 17.00 ila 00.00 arasında sadece evlere servis yapılabilecek.

Çiçek ya da hediye almak için dışarı çıkacak vatandaşların dolaşımını azaltmak adına getirilen yasakların, sadece üç gün süreceğinin altı çizildi. Bu tarihler arası için özel olarak yayınlanan genelgede, farklı mağazaların ya da dükkanların dahil edilmediği görülürken, ekstra farklı yasakların uygulanıp uygulanmayacağı ise henüz netlif kazanmadı. Fakat görünen o ki; Sevgililer Günü için hazırlanan yasaklar, sadece bunlarla sınırlı kalacak.

İçişleri Bakanlığı Sevgililer Günü Genelgesi Detayları Neler?

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere ek genelge gönderildi. Genelge 12-13-14 Şubat tarihlerindeki kısıtlamaları kapsıyor.

Bakanlık tarafından yayınlanan genelgeye göre, çiçek satışı yapan iş yerleri 12 Şubat 20.00-00.00 arasında evlere servis, 13-14 Şubat 10.00-17.00 arasında iş yerinden ve evlere servis, 17.00-00.00 arasında ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri Çalışma Saatleri