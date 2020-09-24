İçişleri Bakanlığı 81 İle Yeni Koronavirüs Genelgesi Gönderdi!

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Temaslıların Doğru Bilgilendirilmesi" konulu bir genelge gönderdi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre koronavirüse yakalanan kişilerin temasta bulundukları insanlar hakkında eksik veya yanlış bilgi vermeleri durumunda haklarında işlem yapılacak. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen yeni koronavirüs genelgesi ile ilgili detaylar haberimizde.
81 İl Valiliğine Yeni Koronavirüs Genelgesi Gönderildi
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgede koronavirüse yakalanan hastaların süreç boyunca temas ettiği insanlar hakkında yetkililere eksik veya yanlış bilgiler verdiği ve temasta bulunmadığı kişilere temas ettiğini iddia eden vatandaşların olduğuna yer verildi. 81 il valiliğine gönderilen genelgede valiliklerden şu tedbirlerin alınması istendi:
"Koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca karar alınarak bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi “bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacağı” hükmü kapsamında gerekli işlem tesis edilecek."
"Vali/Kaymakamlarca uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek, gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanların tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek."
"Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak."
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