İçişleri Bakanlığı 81 İle Yeni Koronavirüs Genelgesi Gönderdi!

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Temaslıların Doğru Bilgilendirilmesi" konulu bir genelge gönderdi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre koronavirüse yakalanan kişilerin temasta bulundukları insanlar hakkında eksik veya yanlış bilgi vermeleri durumunda haklarında işlem yapılacak. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen yeni koronavirüs genelgesi ile ilgili detaylar haberimizde.

81 İl Valiliğine Yeni Koronavirüs Genelgesi Gönderildi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgede koronavirüse yakalanan hastaların süreç boyunca temas ettiği insanlar hakkında yetkililere eksik veya yanlış bilgiler verdiği ve temasta bulunmadığı kişilere temas ettiğini iddia eden vatandaşların olduğuna yer verildi. 81 il valiliğine gönderilen genelgede valiliklerden şu tedbirlerin alınması istendi: