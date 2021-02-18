İçişleri Duyurdu: Depremde Devreye Girecek İletişim Sistemi Geliyor

İçişleri Bakanlığı'ndan depremde devreye girecek iletişim sistemi geliyor. Depremde daha fazla iletişimin mümkün olduğunu belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD ile birlikte çalıştıklarını aktararak yeni deprem uygulamasına değindi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından duyurulan yeni deprem iletişim sistemi sayesinde enkaz altında kalan vatandaşlara anında ulaşılabilecek. Bakan Soylu, depremin ardından hatlarının kilitlenmesinin önüne geçileceğini söylüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlenen 'Afet Eğitim Yılı Bakanlıklar Arası İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılan Soylu önemli açıklamalarda bulundu. Bakan, "Bu uygulama, deprem anında hemen devreye girecek ve kişiyi toplanma alanına götürecek. Yine acil kodlu aramalar bu uygulamadan sağlanabilecek. Telefonu kullanan kişi enkaz altındaysa enkaz altından sinyal verebilecek" dedi.

AFAD'ın 4,5 yıldır İçişleri Bakanlığıyla koordineli çalıştığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "81 ilde Güvenlik Acil Merkezini kurduk, bize belli bir süre sonra cevap verdiler. Şu anda bir imkansızı başarmanın mutluluğu içindeyim. Birleştirilemez denilen, yazılımlar birleştirildi." diyerek şunları söyledi:

"Afet oluyor herkes sokağa çıkıyor, telefonlara sarılıyor. Telefonlar kilit, yollar kilit. 2020'deki tüm depremlerde bunu yaşadığımızı ifade etmek isterim. Bu konuda beraber iletişimi sağlayabileceğimiz bir sistem için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile oturduk. Operatörlerle bir araya geldik. Bu bize başka bir şey sağladı.

Operatörlerimizin ve bakanlıklarımızın içinde olduğu adım attığımız yeni bir uygulama gerçekleştiriyoruz. Bu uygulamada ne olacak? Yine akıllı telefonlara indirilecek. Yeni satın alınan telefonlara da bu uygulamanın yüklenmesini sağlayamaya çalışıyoruz. Bu uygulama, deprem anında hemen devreye girecek ve kişiyi toplanma alanına götürecek. Yine acil kodlu aramalar bu uygulamadan sağlanabilecek. Telefonun kullanan kişi enkaz altındaysa enkaz altından sinyal verebilecek.

Kurarken de her kurum ayrı bir öncelik belirleyerek kurmuştu. Dün itibarıyla arkadaşlarımız buradan direkt Ağrı'ya ulaşabileceğimiz ve onların birbirleriyle çalışabileceği sistemi çalıştırdılar.

İstanbul'da 2 bin 900 olan toplanma alanını 2-3 ayda 5 bin 426'ya çıkardık. Kişi başına düşen toplanma alanı 1.29 metrekareydi, bunu 2.85 metrekareye çıkardık. Daha da artırmaya çalışıyoruz."