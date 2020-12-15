Mahkemeden Şaşırtan Karar: iCloud Hesabı Miras Sayıldı

Denizli 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin aldığı şaşırtıcı karara göre iCloud hesabı miras sayıldı. Eşini trafik kazasında kaybeden bir kadın tarafından mahkeme kararıyla açtırılmak istenen iCloud hesabı, ölen kişinin isteği olmadığı için erişim iznine tabi tutuldu.

Geçtiğimiz gün Denizli'de gerçekleşen bir olaya göre artık dijital hesaplar da miras olarak kabul edilecek gibi gözüküyor. Bir süre önce eşini trafik kazasında kaybeden ve ismi paylaşılmayan bir kadın, kocasının Apple iCloud hesabındaki fotoğraf, video, ses kayıtları, medya dosyaları ile maillere ulaşmak istedi. Bunun için de Denizli 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

Apple iCloud hesabı miras sayıldı, erişimine izin verilmedi

Özel hayatın gizliliğini ihlal gerekçesiyle kadının bu isteğini yerine getirmeyen mahkeme ise teknoloji dünyasında bir ilki yaşatmış oldu. Mahkemenin kararını beğenmeyen ve itiraz için İstinaf Mahkemesi'ne dilekçe veren kadın, iCloud hesabının açılması için Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi'ne başvurdu:

"Eşim, 13 Temmuz 2019'da vefat etti. Geride mirasçı olarak ben ve çocuğumuz kaldı. Eşimin ölümü sonrası GSM hattı kapatıldı. Telefonundaki fotoğraf, video, ses kayıtları, dokümanlar, notlar, mailler iCloud hesabındaydı. Eşimin iCloud hesabına erişebilmek için şifresini bilmem gerekiyor. Bu hesap vasıtası ile kontrol edilen e-ticaret sitesi hesabı, e-hediye çekleri ve kuponları vardı. Apple firması mahkeme kararıyla erişim izni verileceğini bildirdi."

Kadının bu dilekçesini haklı bulan ve dijital hesapların herhangi bir şekilde miras kabul edilmediğini belirten Antalya Bölge Adliye Mahkemesi ise yerel mahkemede kararın yenilenmesini istedi. Dilekçeye karşı mahkemeden yanıt da şu şekilde oldu:

"Dijital mal varlığı inkar edilemez bir gerçeklik. Kripto paraların uluslararası ödemelerde kullanıldığı dijital sistemler var. Yine reklam gelirleri sağlayan sosyal medya hesaplarının gün geçtikçe arttığı, YouTube ve benzeri dijital platformlarda reklam geliri ve ücretli üyelik sistemi ile hizmet veren kanallar oluşturulduğu bir ortamda, dijital mal varlığı ve dijital miras ile ilgili yasal bir düzenleme bulunmamaktadır."

Peki ya siz mahkemenin iCloud hesabı miras sayması hakkında neler düşünüyorsunuz, sizce kullanıcılara özel dijital hesaplar miras sayılmalı mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin!