İçme Suyunda Beyin Yiyen Amip Tespit Edildi!

Yeni tip koronavirüs salgınının yeni merkez üssü haline gelen Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde insanların endişelenmesine neden olan bir olay gerçekleşti. Tekas eyaletinde içme suyunda beyin yiyen amip olarak da bilinen Naegleria fowleri tespit edildi. ABD'nin en büyük eyaletlerinden bir tanesi olan Teksas'taki Lake Jackson isimli bölgede ortaya çıkan Naegleria fowleri ile ilgili detaylar haberimizde.

İçme Suyunda Ortaya Çıkan Beyin Yiyen Amip Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük eyaletlerinden bir tanesi olan Teksas'taki Lake Jackson bölgesinde çok sayıda şikayet üzerine birtakım incelemeler yapıldı.Yapılan incelemeler sonucunda Lake Jackson bölgesindeki içme suyunda beyin enfeksiyonuna neden olan Naegleria fowleri tespit edildi. Şehirdeki su şebekesinde ortaya çıkan Naegleria fowlerinin ölümcül olduğu belirtiliyor.

Yetkililer 2009 ile 2018 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri genelinde Naegleria fowleri nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık 34 olduğunu belirtti. Konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan yetkililer, "Su şebekesini dezenfekte etmeye başladık. Fakat bu sürecin ne kadar devam edeceğine dair net bir bilgi veremiyoruz" ifadelerini kullandı. Çocukların, yaşlıların ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin risk grubunda olduğu açıklandı.

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Bu hastalık genelde insanlar ılık taze su kaynaklarında yüzerken ya da dalarken yaşanıyor. Su yutulduğunda enfeksiyon yaşanmıyor ve bu hastalık insandan insana bulaşmıyor" ifadeleri yer aldı.

Beyin Yiyen Amip Belirtileri Nelerdir?

Amerika Birleşik Devletleri'nin Tekas eyaletindeki Lake Jackson'da ortaya çıkan ve çok sayıda insanın endişelenmesine neden olan Naegleria fowleri belirtileri arasında mide bulantısı, baş ağrısı, kusma ve yüksek ateş yer alıyor. Naegleria fowlerinin genellikle sudan insanlara bulaştığı ve erken tanı konulduğunda tedavi edilebilen bir hastalık olduğu belirtiliyor.