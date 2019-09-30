İçmeden Sarhoş Olunmasına Neden Olan Hastalık

Normal şartlarda sarhoş sayılabilmek için ciddi miktarlarda alkol tüketmek gerekiyor. Bu alkol daha sonradan vücuttaki karaciğer hastalıklarına neden olabiliyor. Ancak bazen alkol almadan bile sarhoş olabilen insanlara rastlamak tıbbi olarak mümkün.

Çin'de yaşayan 27 yaşındaki hasta, yaşamış olduğu bir rahatsızlık nedeniyle böyle bir durumla karşılaştı. Desilitre başına 400 mg civarında yüksek bir alkol değerine ulaşan bu Çinli adam, sadece karbonhidrat ve meyveyi aynı anda tüketiyordu.

Bilim insanları bunun gerçek olabileceğini söyledi

Bağırsak mikroflorası, karbonhidrat alabilmek için belli bir miktarda etanol almaları gerekiyordu. Gut Fermantasyonu Sendromu (ABS) olarak bilinen bu nadir durum, kişilerin alkol olmasalar bile almış kadar sarhoş olabilmelerine neden oluyordu.

Çocuk doktoru Jing Yuan, “Başlangıçta maya yüzünden olduğunu düşündük, ancak bu hasta için test sonucu negatifti. Maya karşıtı tedavi de işe yaramadı, bu yüzden hastalığının başka bir şeyden kaynaklanabileceğinden şüphelendik" diyerek durumu tam olarak açıklamaya çalıştı.

K. pneumoniae olarak adlandırılan bakteriler, sarhoş olmanın nedenini oluşturuyordu. Üstelik bu bakteri türü yapılan araştırmalarda, çeşitli karaciğer hastalıklarına da sebep oluşturuyor tıp literatüründe her ne kadar bu durum nadir görülse bile imkansız değil.