id Software Patronu RAGE 2'de Karşımıza Garip Bir Şekilde Çıkıyor

Gerek id Software gerekse de Avalanche Studios, geliştirdikleri oyunlarında çeşitli sürprizlere yer vermeyi ihmal etmiyorlar. Bu sürprizlerin bazıları nostaljik olurken, bazıları yüzümüzü güldürüyor ve bazıları da elbetteki şaşırtıyor. Bu iki stüdyonun ortak yapımı olan RAGE 2 ise kısa bir süre önce satışa sunuldu. "Bakalım bu oyunda karşımıza ne gibi sürprizler çıkacak?" diye düşünürken, oyuncular bizleri bekleyen sürprizleri de yavaş yavaş keşfetmeye başladılar bile.

Youtube kullanıcısı xGarbett oyundaki Wellspring kasabasında Wimothy Tiliits isimli bir yapay zeka karakterinin varlığını keşfetmiş. Bu yapay zeka karakteri esasında orijinal RAGE oyununun yaratıcı yönetmeni ve halihazırda da id Software patronu olan Tim Willits.

Kendisini ziyaret etmek istiyorsanız, Wellspring kasabasına girdikten sonra sağa dönmeniz ve karşınıza çıkana kadar dar sokak boyunca ilerlemeniz gerekiyor. Wimothy Tiliits oldukça kolay bir yerde bulunduğu için deyim yerindeyse elinizle koymuş gibi bulabileceksiniz.

Bir korku oyunu için oldukça ideal bir modellemesi olan Wimothy Tiliits, aynı zamanda da oldukça sessiz. Sessiz derken hiçbir şey söylemediğini kastediyoruz tabii ki. Elindeki muhtemelen ölü olan sıçanı severken insanın içini ürpertecek şekilde gülmekten başka herhangi bir şey yapmıyor. Yüzünüze bakmıyor ve yanında durmanıza bile tepki göstermiyor. Sanki kendisini tamamıyla dünyadan soyutlamış gibi bir hali var diyebiliriz.

Açıkçası id Software stüdyosunun patronlarına RAGE 2 oyununda da bu şekilde yer vermelerinin nedenini merak ediyoruz ama bu durumun epey ilginç olduğunu da söylemek gerek. Bakalım oyunda daha başka ne gibi garipliklerle karşılaşacağız?