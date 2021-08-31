Ida Kasırgası, Mississippi Nehri'ni Tersine Akıttı!

Dünya, Katrina Kasırgası'nın Louisiana'yı harap etmesinden yaklaşık on altı yıl sonra gözünü başka güçlü bir kasırga olan Ida Kasırgası'nın neden olduğu yıkıma çevirdi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu tarafından hafta sonu yayımlanan veriler, son kasırganın söz konusu nehri tam tersi yönünde akmaya sebep olacak kadar güçlü olduğunu ortaya çıkardı.

Baton Rouge'daki Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu Lower Mississippi Gulf Water Science Center'da hidrolog olan Scott Perrien, bir kasırganın bir nehri bir bütün halinde tam tersi yönünde akmasına neden olmasının çok nadir olduğunu belirtti. Perrien, bunu yakın tarihte gerçekleşen başka bir kasırga olan Katrina Kasırgası'ndan sonraki en güçlü kasırga olarak tanımladı.

Katrina Kasırgası'nda 2 bine yakın kişi hayatını kaybetmişti. Bu kasırgadan etkilenen bölgeler arasında ise Louisiana, Alabama, New York gibi bölgeler yer aldı. Kasırga birçok bölgede büyük hasara neden olurken binlerce hayatın da kaybedilmesine neden oldu. Kasırganın etkisi en çok New Orleans'ta hissedildi. Yaşanan son kasırga ise akıllara Katrina Kasırgası'nı getirdi.

Ida Kasırgası Gibi Büyük Kasırgalar Neden Olur?

Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli tarafından bu ayın başlarında yayımlanan son iklim raporu, Ida gibi olağanüstü, yüksek tehlikeli kasırgalardaki artışların en muhtemel sebebinin insan kaynaklı karbon emisyonları olduğuna işaret etti.

Pazar günü söz konusu 150 mil hızla gelen şiddetli kasırganın Louisiana'daki nehrin yaklaşık üç saat boyunca tersine akmasına neden olduğu bildirildi. Perrien, fırtına sırasında su seviyesinin 7 fit (yaklaşık 2,1 metre) yükseldiğini belirtti.

Perrien, buna ek olarak nehrin akış yönünün değişimini tespit eden cihazın doğru yönde sürüklenmeye devam etmesi muhtemel daha derin su seviyesini tespit etmemiş olabileceğini de sözlerine ekledi.

CNet tarafından Ida kasırgası ile ilgili paylaşılan bilgilere göre yaşamını Louisiana eyaletinin en büyük şehri olan New Orleans'ta sürdüren pek çok kişi elektriksiz kaldı ve bununla beraber 1 kişi hayatını kaybetti.

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