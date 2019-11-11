IDC En Çok Akıllı Telefon Satan Markaları Açıkladı! Dengeler Değişebilir

IDC tarafından yayınlanan yeni rapor, 2019 yılı üçüncü çeyrek dönemine ait akıllı telefon satış miktarlarını ortaya koydu.
Akıllı Telefon Satışları İyiye Gitmiyor
Son zamanlarda akıllı telefon satışlarında periyodik bir düşüş olduğunu söylemek mümkün. Özellikle yeni modellerin artık pek de özel yenilikler sunmaması ve fiyatların her geçen gün artması, tüketici tarafının daha uzun süreli kullanımlara yönelmesine sebep oluyor.
Bununla birlikte üçüncü çeyrekte satılan 358,3 milyon birim akıllı telefon ile birlikte geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 oranında büyüme yakalandı. Pazar payına göre en çok satış yapan marka Samsung oldu. Şirketi sırasıyla Huawei, Apple, Xiaomi ve Oppo takip etti.
- Samsung: Üçüncü çeyrekte 78,2 milyon birim akıllı telefon satışı gerçekleştiren marka, yüzde 21,8 pazar payı ile lider durumda. Şirket geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre yüzde 8,3 oranında bir büyüme yakaladı. Güncel piyasa koşullarında bunun önemli bir büyüme olduğu söylenebilir.
- Huawei: Sattığı 66,6 milyon birim akıllı telefon ile pazar payını yüzde 18,6 oranına yükselten şirket, yüzde 28,2 oranında devasa büyüme ile liderliğe doğru koşuyor. Huawei tarafında yaşanan büyümenin Amerika ile yaşanan sorunlardan kaynaklandığını söylememiz mümkün.
- Apple: Apple, uzun bir süredir ne kadar akıllı telefon sattığını resmi olarak açıklamıyor. Ancak yapılan tahminler 46,6 milyon birim seviyesinde. Bu durumda yüzde 13 pazar payına sahip olan şirketin yüzde -0,6 oranında küçüldüğü düşünülüyor.
- Xiaomi: Çinli müşterilerini Huawei tarafına kaptıran şirket, son zamanlarda biraz sıkıntılı diyebiliriz. 32,7 milyon akıllı telefon satan marka, yüzde 9,1 oranında pazar payına sahip. Bu halde şirketin yüzde -3,3 kaybı olduğu gözüküyor.
- Oppo: Ülkemizde de tüketicilerin dikkatini çekmeye başlayan Oppo, 31,2 milyon birim satış ile Xiaomi'yi zorluyor gibi gözüküyor. Yüzde 8,7 pazar payına sahip olan şirket, yüzde 4,1 oranında büyüdü.
- Diğer: Üstteki beş marka bu pazarın keyfini sürerken, işler diğer markalar için daha zorlu geçiyor. Diğer markalar toplamda 103 milyon birim akıllı telefon sattı. Hepsinin toplam pazar payı yüzde 28,7 olarak gerçekleşirken, yüzde -14,7 gibi devasa bir küçülme yaşadılar.