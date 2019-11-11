IDC En Çok Akıllı Telefon Satan Markaları Açıkladı! Dengeler Değişebilir

IDC tarafından yayınlanan yeni rapor, 2019 yılı üçüncü çeyrek dönemine ait akıllı telefon satış miktarlarını ortaya koydu.

Akıllı Telefon Satışları İyiye Gitmiyor

Son zamanlarda akıllı telefon satışlarında periyodik bir düşüş olduğunu söylemek mümkün. Özellikle yeni modellerin artık pek de özel yenilikler sunmaması ve fiyatların her geçen gün artması, tüketici tarafının daha uzun süreli kullanımlara yönelmesine sebep oluyor.

Bununla birlikte üçüncü çeyrekte satılan 358,3 milyon birim akıllı telefon ile birlikte geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 oranında büyüme yakalandı. Pazar payına göre en çok satış yapan marka Samsung oldu. Şirketi sırasıyla Huawei, Apple, Xiaomi ve Oppo takip etti.