İddia: Uzaylılar Corona Virüs Tehlikesinden Kaçıyor

Bir komplo teorisyeni, NASA'nın canlı yayınlarını izledi ve uzaylıların corona virüs nedeniyle dünyayı terk ettiklerini söyledi. Ona göre salgın nedeniyle gökyüzünde daha fazla UFO olacak.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı ve bütün dünyaya yayıldı. Bu ölümcül corona virüs sebebiyle çok fazla ölüm meydana geldi. Şimdi ise komplo teorileri daha fazla gündemde. Salgınla uzaylı canlılar arasında bağlantı kuranlar bile var.

Uzaylılarla ilgili iddia herkesi şaşırttı

Uzaylı avcısı olan bilinen Scott Waring, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) yakınlarında uzaylılara ait bir hava aracının bir kez daha göründüğünü ifade etti. Bu durum, kafa karışıklığı yarattı.

Ortaya çıkan görüntüleri kendince yorumlayan bu adam, ET Database isimli blogunda paylaşımlarda bulundu. Uluslararası uzay kuruluşu NASA'nın canlı yayın kamerasından herşeyi takip eden bu adam kameranın ilginç bir noktaya odaklandığını gördü.

Ona göre , corona virüs nedeniyle uzaylılar Dünyayı terk ediyor. Coronae virüs, dünyadaki uzaylı yaratıkların kaçmasına neden oluyor. UFO avcısı; tanımlanamayan uçan cisimlerin görülmesinde artış yaşanacağını, uzaylıların yeraltındaki üslerinden çıkıp kendi gezegenlerine döneceğini iddia ediyor.