İddia: Apple Bazı iPhone 14 Modellerinde Yeni İşlemcilerini Kullanmayabilir

Apple, her yeni iPhone modeli için genellikle her yıl yeni bir işlemci kullanır. 2020'deki telefonların tümü A14 Bionic işlemcisine, geçen yılki iPhone 13 serisinin tümü A15 Bionic işlemcisine sahipti ancak iPhone 14 serisi için ufukta bir değişiklik olabilir gibi görünüyor.

Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın yeni işlemcisi A16 Bionic'in yalnızca iki iPhone 14 Pro modelinde kullanılacağını tweetledi. Pro olmayan iki farklı sürümün ise iPhone 13 serisinde görülen A15 Bionic işlemcisine sahip olduğu söyleniyor. Analist ayrıca Pro modellerin LPDDR5 RAM alacağını, Pro olmayan modellerin ise eski LPDDR4X standardında kalacağını iddia ediyor.

Only two Pro models would upgrade to the A16 processor, while the 14 & 14 Max will remain the A15. All four new models will likely come with 6GB RAM, with the difference being LPDDR 5 (14 Pro & 14 Pro Max) vs. LPDDR 4X (14 & 14 Max). https://t.co/tHcszIz6gX