İddia: Apple Bazı iPhone 14 Modellerinde Yeni İşlemcilerini Kullanmayabilir

Apple, her yeni iPhone modeli için genellikle her yıl yeni bir işlemci kullanır. 2020'deki telefonların tümü A14 Bionic işlemcisine, geçen yılki iPhone 13 serisinin tümü A15 Bionic işlemcisine sahipti ancak iPhone 14 serisi için ufukta bir değişiklik olabilir gibi görünüyor.

Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın yeni işlemcisi A16 Bionic'in yalnızca iki iPhone 14 Pro modelinde kullanılacağını tweetledi. Pro olmayan iki farklı sürümün ise iPhone 13 serisinde görülen A15 Bionic işlemcisine sahip olduğu söyleniyor. Analist ayrıca Pro modellerin LPDDR5 RAM alacağını, Pro olmayan modellerin ise eski LPDDR4X standardında kalacağını iddia ediyor.

Only two Pro models would upgrade to the A16 processor, while the 14 & 14 Max will remain the A15. All four new models will likely come with 6GB RAM, with the difference being LPDDR 5 (14 Pro & 14 Pro Max) vs. LPDDR 4X (14 & 14 Max). https://t.co/tHcszIz6gX — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 13, 2022

Yeni iPhone 14 Modellerinin İsimleri

Kuo ayrıca, dört yeni iPhone 14 modelinin iPhone 14 (6,1 inç), iPhone 14 Max (6,7 inç), iPhone 14 Pro (6,1 inç) ve iPhone 14 Pro Max (6,7 inç) olarak adlandırılabileceğini iddia etti.

Bu analist Apple sızıntıları konusunda çok güçlü bir geçmişe sahip. 9to5Mac de iki iPhone 14 modelinin A15 işlemciyi kullanacağını ve diğer iki modelin tamamen yeni A16 işlemcisine sahip olacağını bildirdi.

Her hâlükarda hâlihazırda iPhone 14 hakkında fazlasıyla söylenti mevcut ve Apple tarafından resmî açıklama gelene kadar söylentiler durmayacak gibi görünüyor.