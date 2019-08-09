İddia: Facebook, Kullanıcıların Biyometrik Verilerini Yasadışı Topluyor

Dünyanın önde gelen sosyal medya platformlarından Facebook, milyonlarca kullanıcısının biyometrik verilerini yasadışı topladığı ve depoladığı iddiasıyla karşı karşıya.

Facebook’u çevreleyen iddialar, ilk kez 2015 yılında dile getirilmişti. ABD’nin Illinois eyaletinde mahkemeye taşınan olayda, sosyal medya devinin kullanıcılara ait fotoğraflardaki yüz tanıma bilgilerini otomatik olarak toplayarak, devletin Biyometrik Bilgi Gizliliği Yasası'nı ihlal ettiği iddia edilmişti.

Şimdi, San Francisco'daki 9. ABD Temyiz Mahkemesi'nin oybirliği ile aldığı karara göre, Facebook’a kullanıcıların biyometrik verilerini izinsiz topladığı iddiasıyla dava açılabilecek.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’nde görevli bir avukat olan Nathan Freed Wessler, bu kararın yüz tanıma teknolojisinin sınırsız kullanımının yarattığı tehlikelere dikkat çekilmesi açısından çok önemli olduğunu söyledi.

İnsanların biyometrik verilerinin toplanmasının eşi benzeri görülmemiş bir gizlilik ihlaline sebebiyet verebileceğini belirten Wessler, “Artık hem şirketler hem de hükümet, bu teknolojinin insanların gizliliği için benzersiz riskler yarattığının farkında” ifadelerini kullandı.

Karara itiraz etmeyi planlayan Facebook, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Yüz tanıma teknolojisini kullandığımızı ve insanların istediği zaman bu teknolojiyi açıp kapatabileceğini defalarca dile getirdik” dedi.

Söz konusu iddialara rağmen, Facebook’un yüz tanıma teknolojisini kullandığı bir sır değil. Şirket kullanıcıların biyometrik verilerini başkalarına satmıyor; ancak reklam şirketlerinin bu verileri kullanarak belirli içeriklere hedefleme yapmasına olanak sağlıyor.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook, 50 milyondan fazla kullanıcısının verilerini Cambridge Analytica şirketine kaptırması sebebiyle ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından 5 milyar dolar para cezasına çarptırılmıştı.