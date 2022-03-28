İddia: Samsung Twitter Üzerinden Yanlışlıkla Rakip Firmayı Övdü

Samsung, Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Fold cihaz serisi sayesinde katlanabilir telefonları popüler hâle getirdi ve o zamandan bu yana birçok rakip firma katlanabilir telefonlar üretmeye başladı.

Bugün ise Samsung bu rakip cihazlardan birine Twitter üzerinden övgüde bulundu ancak bunun kasıtlı olarak yapılıp yapılmadığı belli değil. Bir Oppo ve OnePlus PR yöneticisi, Twitter'da Oppo Find N'nin bir GIF'ini yayınladı ve Samsung, Oppo'nun katlanabilir telefonu hakkında "oldukça ah-harika" yanıtını verdi.

Samsung, Oppo'nun Katlanabilir Telefonunu Övdü

Pretty ah-mazing! 🤩 — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) March 24, 2022

Samsung Twitter hesabının Oppo Find N'i bilerek övüp övmediğini veya söz konusu cihazın katlanabilir bir Galaxy Z Fold serisi olduğunu sanıp sanmadığını bilmiyoruz ama birçok Twitter kullanıcısı Samsung'un tweet'i altında firmayla dalga geçti.

Akıllı telefon şirketlerinin sosyal medyada rakip cihazları açıkça övdüğünü pek görmediğimiz için bunun tesadüfi olduğu düşünülüyor. Öte yandan Samsung'un ilk etapta popülerleştirdiği bir telefon kategorisini övmesi veya sadece Find N'in yenilikçi olduğunu düşünmesi de teorik olarak mümkün. Her hâlükârda şirket attığı tweet'i silmedi.

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